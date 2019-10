SudTirol Modena, probabili formazioni | Sodinha torna in panchina, Ferrario dal primo minuto

Il Modena torna in campo domani, domenica 6 ottobre, per affrontare il SudTirol con fischio d'inizio alle 15. I canarini arrivano da una esaltante vittoria per 4-2 contro il Rimini, mentre i trentini sono reduci da tre vittorie consecutive.

QUI SUDTIROL - Alcuni assenti per mister Vecchi che dovrà fare a meno di Turchetta assente per squalifica, Crocchianti che è convalescente e Ierardi non al top viene tenuto a riposo precauzionale. Il SudTirol dovrebbe scendere in campo con un 4-3-1-2 con Casiraghi alle spalle di Mazzocchi e Romero.

QUI MODENA - Spazio ad Ingegneri nella difesa a tre insieme a Zaro e Perna. Rientrano De Grazia e Davì a centrocampo, mentre in attacco Sodinha torna in panchina dopo il match da titolare domenica scorsa. Partirà ancora dal primo minuto Ferrario insieme a Rossetti. Assente Spaviero.

SUDTIROL (4-3-1-2): Cucchietti; Tait, Polak, Vinetot, Fabbri; Petrella, Berardocco, Morosini; Casiraghi; Mazzocchi, Romero.

MODENA (3-5-2): Gagno; Ingegneri, Zaro, Perna; Laurenti, De Grazia, Boscolo Papo, Davì, Bearzotti; Rossetti, Ferrario.