Torino Sassuolo, probabili formazioni | Ballottaggi a centrocampo e in attacco

Nessun obiettivo per i neroverdi, se non quello di migliorarsi a livello di punti rispetto allo scorso anno. Non così invece per le ultime tre avversarie del Sassuolo che stanno lottando per l'Europa. Oggi tocca al Torino nel lunch match delle 12.30.

QUI TORINO - Rincon squalificato non prenderà parte alla gara, così come gli infortunati Djidji e Parigini. Difesa a tre formata da Izzo, N'Koulou e Moretti. In mediana Lukic, affiancato da Meité e Baselli, mentre sulle fasce ci saranno Ola Aina a destra e Ansaldi a sinistra. Tandem d'attacco formato da Zaza e Belotti.

QUI SASSUOLO - Assente Magnani in difesa, De Zerbi punta sui soliti Demiral e Ferrari, con Peluso che torna titolare. Sulle fasce ci si affida sempre a Lirola e Rogério mentre sulla mediana i soliti ballottaggi che dovrebbero assegnare la maglia da titolare a Sensi, Magnanelli e Bourabia. Berardi inamovibile, al suo fianco Boga in vantaggio su Babacar e Matri.

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; Ola Aina, Meité, Lukic, Baselli, Ansaldi; Zaza, Belotti.

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Demiral, Ferrari, Peluso; Lirola, Sensi, Magnanelli, Bourabia, Rogério; Boga, Berardi.

