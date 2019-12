Triestina Modena, probabili formazioni | Miste Mignani conferma la squadra che ha battuto la Vis Pesaro

Scenderà in campo questo pomeriggio a Trieste il Modena di mister Mignani che ha fatto bene nella prima al ‘Braglia’ vincendo per 3-1 la Vis Pesaro. Le due squadre sono a pari punti in decima posizione e attualmente si contendono l’accesso ai play off. Fischio d’inizio alle ore 17.30.

QUI TRIESTINA - Stesso modulo anche per mister Gautieri che può tornare a contare su Lambrughi in difesa insieme a Malomo. Ci saranno poi ex importanti in campo: in regia Giorico e in attacco il ‘Diablo’ Granoche.

QUI MODENA - Non dovrebbe cambiare nulla rispetto alla formazione che è scesa in campo domenica scorsa al ‘Braglia’. Ancora assenti Perna e Bearzotti, così come Rossetti. Difesa a quattro per mister Mignani che ha qualche dubbio in attacco con Ferrario e Sodinha che scalpitano, ma dovrebbero partire ancora dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI

TRIESTINA (4-3-1-2): Offredi; Formiconi, Malomo, Lambrughi, Ermacora; Maracchi, Giorico, Beccaro; Procaccio; Costantino, Granoche.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Mattioli, Zaro, Ingegneri, Varutti; Davì, Pezzella, De Grazia; Tulissi; Bruno Gomez, Spagnoli.