Udinese Sassuolo, probabili formazioni | Berardi e Locatelli squalificati, Duncan non recupera

Impegno da non sbagliare domani per il Sassuolo che affronterà l'Udinese nel lunch match della domenica. I padroni di casa sono reduci da una vittoria sul Lecce, mentre i neroverdi nell'ultima giornata hanno perso contro il Genoa dopo una partita piena di episodi da moviola e ora si ritrovano a cinque punti dalla zona rossa. Fischio d'inizio alle ore 12.30.

QUI UDINESE - Si affida ancora al 3-5-2 mister Gotti che va verso la conferma dei titolari visti contro il Lecce. In difesa ci saranno De Maio, Troost-Ekong e Nuytinck; in mediana ancora spazio a Fofana, Mandragora e De Paul. Tandem d'attacco formato da Okaka e Nestorovski, con Lasagna in panchina pronto ad entrare a partita in corso.

QUI SASSUOLO - Problemi per De Zerbi che non potrà contare su Locatelli e Berardi entrambi squalificati, oltre ai soliti infortunati Chiriches, Marlon e Defrel. Non ha recuperato del tutto Duncan, uscito per un acciacco nel secondo tempo contro il Genoa, quindi non sarà nemmeno lui della partita e non compare neanche tra i convocati. A centrocampo Obiang e Magnanelli. Caputo unica punta con Djuricic, Traorè e Boga alle spalle.

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Nestorovski.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljian, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Magnanelli; Traorè, Djuricic, Boga; Caputo.