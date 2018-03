Udinese Sassuolo, probabili formazioni | Tre squalificati tra i neroverdi

Due squadre a caccia di punti: l'Udinese arriva da quattro sconfitte consecutive mentre il Sassuolo non raccoglie i tre punti da ben nove partite ed è a grave rischio retrocessione. Calcio d'inizio ore 18.

QUI UDINESE – Momento negativo per i friulani che hanno rimediato quattro sconfitte nelle ultime quattro partite. Oddo ancora verso il 3-5-1-1 dove mancheranno Angella e Lasagna. Unica punta Maxi Lopez sicuro di una maglia da titolare.

QUI SASSUOLO - Problemi sulla sinistra per il Sassuolo che deve rinunciare a Peluso, Berardi e Ragusa squalificati. Il modulo non dovrebbe comunque cambiare e nel 4-3-3 si vedranno Rogerio in difesa e Adjapong in attacco. Confermati Babacar e Politano.

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-1-1): Bizzarri; Stryger Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Balic, Behrami, Jankto, Adnan; De Paul; Lopez.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Rogerio; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Politano, Babacar, Adjapong.