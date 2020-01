Vicenza Modena, probabili formazioni | Mignani conferma gli undici di Padova

Si giocherà stasera il recupero della gara che non è stata disputata per sciopero prima delle feste natalizie e il Modena sarà impegnato sul campo della capolista Vicenza dopo aver battuto un ‘altra potenza del campionato, seppur in difficoltà, domenica all’Euganeo di Padova. Fischio d’inizio questa sera alle ore 20.45.

QUI VICENZA - Dopo la vittoria contro la diretta concorrente Carpi ottenuta domenica, Di Carlo deve fare ancora a meno di Giacomelli e Barlocco, ma ritrova Marotta in attacco che dovrebbe partire dal primo minuto insieme a Saraniti.

QUI MODENA - Ancora assente Davì che sconta il secondo turno di squalifica. La formazione dovrebbe essere la stessa vista contro il Padova, con la conferma del nuovo arrivato Muroni e Ferrario in attacco, diventato eroe dell’Euganeo dopo aver segnato il gol della vittoria.

PROBABILI FORMAZIONI

VICENZA (4-4-2): Grandi; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Liviero; Vandeputte, Zonta, Cinelli, Zarpellon; Marotta, Saraniti.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Mattioli, Zaro, Ingegneri, Varutti; Pezzella, Rabiu, Muroni; Tulissi; Spagnoli, Ferrario.