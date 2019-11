Virtus Verona - Carpi, probabili formazioni | Il Carpi non vuole fermarsi sul più bello

Anticipo serale (ore 20.45) per il Carpi, impegnato in trasferta a Verona, sul campo della Virtus (campo Nocini-Gavagnin) del presidente-allenatore (dal 1982!) Luigi Fresco. Un’oretta di autostrada da Carpi (con piccolo allungo verso est) per sfidare la terza squadra tra i professionisti dopo Hellas (serie A) e Chievo (B).

E’ una gara che riveste una certa importanza nell’economia del torneo dei biancorossi. Vincendola, la squadra di Riolfo salirebbe al secondo posto, sia pure per sole 24 ore, infrangendo di colpo due tabù. Da quattro anni il Carpi non infila un poker di successi e, particolare che non turba più di tanto Riolfo, quest’anno nelle cinque sfide giocate alle 20.45 ha racimolato solo un punto (contro il Vicenza) e rimediato tutte e quattro le sconfitte sul groppone (Reggio Emilia, Piacenza, derby col Modena e Imola). Proprio su questo aspetto Riolfo sottolinea che: “Credo sia un caso, visto che abbiamo vinto delle gare di pomeriggio ma col buio. Sono battute, niente di più. E’ invece più importante in quale condizione si arrivi alle partite e posso dire che in qualche circostanze, pur sconfitti, abbiamo fornito prestazioni migliori rispetto ad alcune vittorie”. Sulla sfida alla Virtus Verona il tecnico aggiunge: “Sarà un match un po’ più difficile rispetto agli ultimi impegni. Ci aspetta un’avversaria ben costruita, con elementi di esperienza anche in B e molti giovani con voglia di emergere. Il mio collega Fresco ha a disposizione qualità in attacco con Danti, Odogwu e Magrassi. Sammarco ha alle spalle tanta serie A e B, ed in più hanno la serenità di non avere pressioni ambientali e di non chiamarsi Cesena, Modena o Triestina. Il Carpi, almeno secondo i tifosi sui social e sui giornali, sembrava avesse mille difetti non più tardi di tre settimane fa. Ora appare automatico il “dover” vincere le partite. Tocca a me guidare il gruppo all’equilibrio, ad avere sempre sete di successo e non spegnere gli stimoli per raggiungere risultati positivi”

DAL CAMPO – Niente convocazione per Grieco, Mastaj e Zerbo, torna Pellegrini nei 25 che partecipano alla trasferta. Jelenic, tenuto a riposo contro la Fermana, si candida di nuovo ad una maglia da titolare. Saric, quindi, scalerebbe in mediana al posto di Carta. Intoccabili o quasi in attacco Vano e Biasci.

PILLOLE DI STORIA - Sarà il primo confronto fra i due club, col Carpi che nella città scaligera ha comunque giocato al “Bentegodi” (in A, C1, C2 contro il Chievo, in A e in B contro l’attuale Hellas), al piccolo “Bottagisio” (contro il Chievo, in D), al “Tiberghien” di San Michele Extra (contro l’Audace nel 63/64 in D), al vecchio “Bentegodi” ed al Borgo Roma (campo “Hellas”) contro il vecchio “Hellas”, club precedente la fusione con l’Ac Verona, in IV^ serie dal ’53 al ’57. Scavando ancora nel passato si trovano anche match con la “Bentegodi” (dal 22 al 25 ed anche nel 1915, campo “Borgo Venezia”). Giusto per dare un’idea della complessità e dello sviluppo storico del gioco del calcio nella città di Romeo e Giulietta…

LE PROBABILI FORMAZIONI

VIRTUS VERONA: Chiesa; Lavagnoli, Curto, Pellacani, Vannucci; Onescu, Sammarco, Danieli; Santi; Odogwu, Magrassi. In panchina: Baravelli, Sibi, Gasperi, Sirignano, Manarin, Santacroce, Casarotto, Marcandella, Fermo, Da Silva, Lupoli. All.: Fresco.

CARPI (4-3-1-2): Nobile; Rossoni, Sabotic, Ligi, Sarzi Puttini; Saber, Pezzi, Saric; Jelenic; Vano, Biasci. In panchina: Rossini, Varoli, Clemente, Lomolino, Pellegrini, Boccaccini, Fofana, Carta, Simonetti, Maurizi, Van der Heijden. Carletti, All.: Riolfo.

ARBITRO: Luciani di Roma (Fine/ Galimberti)