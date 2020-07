Progressi per gli ostacolisti de La Fratellanza al TAC di Correggio

Doppietta come da programma sui 100 metri per i reggiani della Montanari Gruzza. Michael Kyereme precede Marcello Aprea e alle loro spalle la coppia gialloblù composta dal classe 2000 Alec Magni Baraldi in 11’’26 e Justice Martin in 11’’54. Si migliorano leggermente rispetto al TAC del 27 giugno di Modena, invece, gli ostacolisti con il cubano di casa Fratellanza Jordan Martinez Herrera che vince abbassando a 15’’23 il proprio crono. Alle sue spalle l’altra Promessa modenese, Nicholas Laudati, con il tempo di 16’’05.

Nel mezzo giro di pista, infine, Alessandro Ori chiude quarto alle spalle di Diego Pettorossi e dei ‘soliti’ reggiani Kyereme ed Aprea scesi in pista per entrambe le gare di velocità. Per Ori il tempo è di 22’’02, a pochi centesimi dai due avversari che lo hanno preceduto. Settimo Magni Baraldi, sceso in pista anche su questa distanza, con 23’’08. Per quanto riguarda i salti, invece, successo agevole per Marco Vendrame nell’alto a cui basta la misura di 1.97 metri per imporsi sulla concorrenza.

In pista in campo maschile anche alcuni atleti della squadra Master gialloblù con Andrea Portalatini, categoria M45, rispettivamente undicesimo in 11’’84 e quattordicesimo in 24’’19 sui 100 e 200 metri piani.

In campo femminile in pista le più giovani di casa Fratellanza sui 100 metri a confrontarsi con atlete più esperte e più anziane anche di diversi anni. Positivo in questo senso il nono posto di Giorgia Cuoco che scende a pochi centesimi dal proprio personale realizzando un tempo di 13’’12. Prima gara ufficiale sulla distanza, invece, per la classe 2004 Chiara Vaccari che con leggero vento contrario arriva a fermare il cronometro sul 14’’38. Sui 200 metri terzo posto per Anna Cavalieri che perde di un solo centesimo la volata a distanza, in batterie diverse, per il secondo posto. Il tempo di 25’’30 finale, infatti, è di una frazione di secondo superiore a quello della reggiana Roberta Schiassi. Forfait, invece, per Eleonora Iori e buoni piazzamenti fra il nono ed il dodicesimo per il terzetto Promesse e Junior formato rispettivamente da Alessia Conciliano, Lisa Martignani e Anna Vientardi.



Giovedì riflettori accesi di nuovo al Campo Comunale

Si prospetta una settimana intensa e piena di appuntamenti. Martedì a Rubiera tra gli altri saranno chiamati a fronteggiarsi i ragazzi dei settori giovanili e i mezzofondisti per la prima volta in stagione in un 1500 metri. Giovedì, invece, si accendono nuovamente i riflettori al Campo Comunale a due settimane di distanza dall’ultimo TAC. Si parte alle ore 19 e due saranno le gare in programma per i Cadetti, ostacoli e salto triplo, che saranno replicati anche per gli atleti del settore assoluto. Inoltre il programma prevede 200 e 400 metri per quanto riguarda le corse, asta e peso per gli uomini, alto e giavellotto per le donne.