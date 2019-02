Da Barcellona un Hamilton preoccupato dalla Ferrari. Sarà sfida tra Vettel e Leclerc

Una sfida quella tra Leclerc e Vettel che sembra sempre più intensa, tanto che dopo le prove di Barcellona sono vari gli esperti e anche i piloti delle altre monoposto che ritengono il monegasco non ha alcuna intenzione di fare il secondo del team. Tanto che da quanto rilasciato su motorsport.it Leclerc avrebbe spiegato che se l'anno scorso ha subito molto la differenza tra la Formula 2 e la Formula 1, oggi si trova più a suo agio in pista e potrà essere competitivo, pronto a migliorare giro dopo giro in vista di Melbourne.

Hamilton ha già rilasciato dichiarazioni a favore della Ferrari e di Vettel che vede più agguerrito che mai, tuttavia ritiene che da queste prime prove in Spagna ci siano altri sei piloti candidati a campione del mondo. Infatti secondo quanto riportato da SportMediaset, Leclerc sarebbe sicuramente in questa lista insieme a Bottas, all'inglese campione del mondo e altri.

Vettel dal canto suo fa sapere che è molto soddisfatto di come procede lo sviluppo della SF90 e dopo 303 giri effettuati con il veicolo la sua più che una percezione può essere già una prima certezza. Tuttavia comprende che questi sono i primi riscontri che può avere ma di chilometri da percorrere ce ne sono ancora tanti, ma con la consapevolezza che il piano di allenamento portato avanti finora è in linea con le aspettative.