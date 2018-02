Psa Modena, prima vittoria stagionale in casa di Bertinoro

La Psa coglie la prima vittoria stagionale superando in trasferta il Gaetano Scirea Bertinoro 67 a 62. Parte meglio la squadra di casa che piazza un secco parziale di 4-0; Modena reagisce e infila un 10-0 che dà morale e permette di mettere il naso avanti ai “canarini”. La partita vede ripetersi lo stesso copione più volte con la Psa che guadagna punto su punto e in poche azioni viene riacciuffata: da 8-16 a 15-16 sul finire di primo quarto e da 27-34 a 34-34 nel secondo. In entrambi i casi prima della sirena arriva un canestro modenese a ridare fiducia al team.

Nel terzo quarto la difesa PSA tiene Bertinoro a soli 7pt segnati e porta il vantaggio dei ragazzi del febbricitante coach Spettoli a +9 dopo 30 minuti sul 41-50. In avvio di ultimo quarto Modena tocca il +13 sul canestro segnato in contropiede con fallo antisportivo subito da Basilicò.

Quando la gara sembra acquisita un pericoloso blackout permette a Scirea di firmare l'11-0 che riapre tutto. Nonostante il parziale Modena è brava a non farsi mai superare e torna ad avere 7 punti di margine a 70 secondi dal gong. Scirea ricuce nuovamente ma la PSA non perde la testa e porta a casa il tanto agognato primo referto rosa.

Grande protagonista, nel primo come nel secondo tempo, Emanuele Pederzini, mvp di giornata con 21 punti e 11 rimbalzi. Ottimo contributo anche dell'ex di giornata, “Pippo” Riguzzi che ne infila 17 nel primo tempo e chiuderà a quota 23. La Psa tornerà in campo, domenica 25, ancora in trasferta, sul parquet della Salus Bologna.

GAETANO SCIREA BERTINORO - PSA MODENA 62-67 (17-18; 34-36; 41-50)

SCIREA: Frigoli 12, Solfrizzi E. 5, Conocchiari, Zoboli 7, Zampa, Ravaioli, Gellera 8, Del Zozzo 2, Biandolino 8, Godoli 15, Bracci, Cristofani 5. All. Davide Brigihina

MODENA: Cappelli, Vivarelli, Pederzini 21, Riccio, Basilicò 2, Tamagnini, Nasuti 2, Riguzzi 23, Vucinovic 15, Stucchi 4. All. Fabio Spettoli

Arbitri: Zambelli L. di Cesena (FC), Fornia M.G. di Cervia (RA)