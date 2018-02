Psa Modena Basket, altra sconfitta casalinga contro San Lazzaro

La Psa cede il passo alla BSL San Lazzaro che, nel più classico degli scontri salvezza, espugna il “Pala Ferraris” col punteggio di 52-72.

Coach Spettoli, che deve ancora far a meno della prolifica guardia Federico Guazzaloca, fa ciò che può con un roster dalle rotazioni corte che resta in partita per almeno 30’. Nel primo quarto la gara è bella ed equilibrata ed alla prima sirena gli ospiti riescono a mettere il naso avanti sul punteggio di 15-16. Nel secondo quarto San Lazzaro tenta la fuga ma viene ben controllato da una Psa coriacea e combattiva realizzativamente guidata dal play Riguzzi. La BLS spezza l’equilibrio nel finale del quarto chiudendo sul 27-35 all’intervallo lungo.

Nella ripresa la Psa, caricata negli spogliatoi da coach Spettoli, a rientrare in partita ma gli ospiti sono abili a mantenere quasi sempre invariato il margine di due-tre possessi pieni chiudendo alla terza direna sul 41-52. Nell’ultimo quarto le batterie dei padroni di casa sono praticamente azzerate e la BLS, trascinata da Cempini, Mellara e Fabbri, chiude il match sul +20, concedendo solamente 11 punti ai locali. Top scorer della gara il play modenese Riguzzi con 26 punti.

Ennesima battuta d’arresto per la Psa che, sabato prossimo, farà visita alla Gaetano Scirea Forlì, terz’ultima forza del girone, a caccia della prima vittoria stagionale. San Lazzaro coglie una vittoria importante che mette fine ad una striscia nera fatta da dieci sconfitte consecutive.

TABELLINO

PSA MODENA – BSL SAN LAZZARO 52-72 (15-16; 27-35; 41-52)

MODENA: Cappelli 2, Vivarelli 7, Pederzini 3, Basilicò 4, Riccio 2, Tamagnini 1, Nasuti 5, Riguzzi 26, Vucinovic 2, Stucchi n.e. All. Fabio Spettoli

BSL: Lolli 7, Baietti 2, Annunzi 6, Quadrelli 2, Fabbri 18, Rossi n.e, Perini 6, Cempini 13, Rosa, Mellara 11, Mazzini, Allodi 7. All. Francesco Bettazzi

Arbitri: Zaniboni F. e Restuccia V. di Bologna (BO)