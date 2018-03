Psa Modena: sconfitta interna contro Fidenza per 66-73

La Psa cede, con l'onore delle armi in casa contro una Fidenza concreta, attenta e trascinata dai 27 punti di Francesco Morciano. Con un'intesa ancora tutta da trovare fra Capitan Riguzzi ed il neo arrivato Franko, la Psa rimanda nuovamente l'appuntamento con la prima vittoria casalinga stagionale.

Nel primo quarto è buona la partenza dei padroni di casa che costringono al time out gli ospiti sul 6-7. Dal minuto di sospensione gli ospiti, che faticheranno per tutta la gara a contenere lo strapotere di Vucinovic in area, mettono a segno il primo break, chiudendo avanti il primo quarto sul 13-18. Nel secondo quarto la reazione della Psa è forte e vale il -2, sul 20-22. A rimettere nell'ordine delle 5 (27-32) lunghezze il divario all'intervallo lungo, ci pensa uno scatenato Morciano dalla distanza.

Nella ripresa Fidenza esce meglio dagli spogliatoi allungando prima sul 35-43, per poi chiudere il parziale a +11, sul 44-55. Nell'ultimo e decisivo parziale la Psa tenta il tutto per tutto riuscendo ad accorciare sino al -2 grazie alle "bombe" di Franko e Nasuti. Sforzo non premiato dalla fortuna con Fidenza che, gestendo bene gli ultimi tre possessi in bonus, chiude avanti sul 66-73.

Prossima settimana la truppa di coach Spettoli farà visita alla Virtus Imola, terza forza della classe a -2 dalla vetta.

SERIE C GOLD EMILIA ROMAGNA

23° giornata

Modena (MO), 18/03/2018 – ore 18.00

PSA MODENA – ACADEMY BASKET FIDENZA 66–73 (13-18 ; 27-32 ; 44-55)

MODENA: Cappelli 2, Vivarelli N.E, Pederzini, Basilicò, Riccio 2, Tamagnini 4, Nasuti 11, Riguzzi 2, Vucinovic 26, Franko 19, Stucchi N.E. All. Fabio Spettoli

FIDENZA: Bricchi NE, Barga 16, Tardivi, Dmitrovic 3, Longoni 4, Gangarossa 3, Giani 6, Bialkowski 6, Biasich, Morciano 27, Diop 8. All. Sibelius Zanardi

Arbitri: Brini G. di Bologna (BO), Colinucci A. di Forlì (FC)