Psa Modena, sconfitta interna contro Montecchio

La Psa chiude la regular season casalinga senza vittorie con Montecchio che si impone per 90-103, festeggiando al “Pala Ferraris” l’accesso ai play off. Modena, che trova tante soluzioni efficaci in attacco (chiudendo con 106 di valutazione), viene tradita da una difesa troppo morbida che concede canestri facili ad una compagine giovane, ben allenata e caratterizzata dal grande affiatamento offensivo.

L’avvio di gara, come contro Guelfo, vede uscire meglio dai box gli ospiti che pizzano un break di 4-12. La reazione dei locali, trascinati dall’incitamento del pubblico amico, è trascinata da capitan Riguzzi ma la grande serata degli esterni di coach Cavalieri permette agli ospiti di chiudere avanti 18-31, alla prima sirena. Nel secondo quarto si consolida uno svantaggio di 10 lunghezze per la Psa nonostante i 24 punti segnati in 10’. Montecchio, che chiude il secondo quarto sul 42-54, è una macchina da punti, con nessun faro del gioco e tante rotazioni pronte ad approcciare immediatamente alla gara. Proprio la panchina lunga degli ospiti è la chiave del nuovo allungo: Di Noia, Vanni (20 punti / 9 rimbalzi) e Gruosso (16 punti / 11 rimbalzi) continuano la serata positiva (caratterizzata dal 10/17 da tre di squadra) e permettono il break che porta il punteggio sul 65-81 alla terza sirena. Negli ultimi dieci minuti la gara vede un ultimo vano tentativo della Psa di rientrare ma la fame play off di Montecchio prevale e permette agli ospiti di festeggiare, alla sirena conclusiva, un meritato quinto posto.

Per la Psa sconfitta amara date le grandi percentuali in attacco non supportate da una difesa aggressiva. Positiva la gara offensiva di Filippo Riguzzi e Matej Franko (40 punti in due), anche se una menzione di merito particolare va a Federico Vivarelli che chiude la propria gara con 8 punti e ben 8 rimbalzi. Altra nota importante è il rientro di Gianluca Ghedini, fondamentale in chiave play out. La Psa chiuderà la regular season in casa di un Titano San Marino (possibile futura avversaria play out) che, in caso di vittoria, potrebbe ancora sperare nei play off.

TABELLINO

PSA MODENA – ARENA MONTECCHIO 90–103 (18-31; 42-54; 65-81)

MODENA: Cappelli 6, Vivarelli 8, Pederzini 16, Basilicò n.e, Riccio 6, Ghedini, Tamagnini 8, Nasuti 2, Riguzzi 22, Vucinovic 4, Franko 18, Stucchi. All. Fabio Spettoli

MONTECCHIO: Grisendi 3, Borghi, Guardasoni 3, Seclì 12, Di Noia 23, Basso 10, Guidi 6, Corrias, Gruosso 16, Vanni 20, Negri 10, Giglioli. All. Davide Cavalieri

Arbitri: Fusetti Leonardo di Ferrara (FE), Di Marco Rebecca di Bologna(BO)