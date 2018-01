Pallacanestro, PSA Modena superata in casa da Ozzano

La Psa incappa in un ko interno, alla prima del girone di ritorno, contro la quotata seconda forza della classe Ozzano che si impone con il punteggio di 74-88. La gara inizia immediatamente in salita per la Psa con Ozzano che impone il proprio ritmo alle palestre “Ferraris” volando sino a +10 a 4’ dalla prima sirena. La reazione dei padroni di casa, spinti da un grande pubblico, è veemente e vale il sorpasso a fil di sirena sul 17-16 con grande merito di Vucinovic. I modenesi provano l’allungo ad inizio secondo quarto, toccando il massimo vantaggio sul 22-16, completando un parziale di 8-0. Gli ospiti accorciano le distanze senza trovando tuttavia sulla propria squadra una Psa coriacea e battagliera che va al riposo sul +2, sul 41-39.

Nella ripresa la mira di Ozzano, sia dalla lunga distanza, che a cronometro fermo, migliora significativamente con i “New Flying” che allungano, sul +5 prima e +10 poi, trascinati da un grande Corcelli (autore di 25 punti). Ozzano chiude avanti il terzo parziale sul punteggio di 58-69, gestendo agevolmente anche il quarto conclusivo.

Per la Psa ancora un referto giallo ma la consapevolezza di aver giocato alla pari per 25’ con una delle massime forze del Girone emiliano della Serie C. Prossimo impegno per i ragazzi di coach Spettoli, Domenica 21 Gennaio, alle ore 17 sul campo di Castelnuovo.

PSA MODENA VS OZZANO 74-88 (17-16; 41-39; 58-69)

MODENA: Cappelli 6, Vivarelli 4, Pederzini 15, Basilicò, Riccio, Tamagnini 2, Nasuti 5, Taddei, Riguzzi 12, Vucinovic 15, Guazzaloca 15, Stucchi. All. Fabio Spettoli

OZZANO: Folli 7, Masrè 5, Morara 2, Chiusolo 10, Corcelli 25, Lalanne 3, Magagnoli ne, Zambon, Martini 2, Dordei 24, Agusto 10, Agriesti. All. Federico Grandi

Arbitri: Ferrari G. di Castelfranco E. (MO), Boccia A. di Reggio Emilia (RE)

Falli: PSA 17, OZZ 23

Tiri liberi: PSA 25/31 (80%), OZZ 17/22 (77%)

Spettatori: 100