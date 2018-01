Basket, la PSA Modena si arrende a Pontevecchio dopo due overtime

La Psa Modena spreca la ghiotta occasione di incamerare la prima vittoria stagionale e viene punita, dopo ben due “overtime”, da Pontevecchio che ne approfitta per sovvertire la recente tradizione negativa al “Pala Ferraris” e per cogliere due punti importanti che la riportano a ridosso della zona play off.

Al “Pala Ferraris” coach Spettoli deve fare a meno dell’acciaccato Federico Guazzaloca e di Capitan Ghedini, ancora in ospedale dopo il doloroso infortunio a Castelnuovo. L’atteggiamento dei locali tuttavia è quello corretto e, nonostante un gioco non fluido, riesce a giocarsela alla pari con i bolognesi, guidando per larghi tratti il match.

Il primo quarto è caratterizzato dall’elevata percentuali di errori al tiro e, dopo un iniziale break di 4-0, la Psa riesce a chiudere alla prima sirena avanti 11-10. Nel secondo quarto gli ospiti riescono a portarsi in vantaggio chiudendo all’intervallo lungo sul +3, 23-26, con De Gregori (25 punti a referto per lui dopo 50’ e 37 di valutazione) che inizia a scaldare i polpastrelli.

Nella ripresa Modena reagisce e non permette agli ospiti di prendere il largo nonostante il punteggio basso. Pontevecchio riesce a cogliere il massimo vantaggio di +5, chiudendo sul 39-44 della terza sirena. La gara, a questo punto, appare un nefasto “dejavou” delle ultime gare, condotte per 20’ per poi cedere il passo agli avversari, ed invece la Psa non molla, reagisce e chiude i 40’ regolamentari sul 53-pari con il rammarico di non aver sfruttato al meglio il penultimo possesso del match.

Nel primo overtime accade di tutto: la Psa vola sul +6, sul 59-53 facendo pregustare al “Pala Ferraris” la prima gioia stagionale. Un incredibile gioco da 4 punti con il quinto fallo di Pederzini su una tripla ospite spegne l’ardore. I quattro punti segnati e l’esclusione di un prezioso elemento dal punto di vista atletico, vanificano lo sforzo dei padroni di casa che chiudono il primo supplementare sul 60-60 con le batterie ormai azzerate. L’aver assaporato invano il sapore dei primi due punti toglie le forze alla Psa che nel secondo supplementare cede il passo al Pontevecchio che chiude alla sesta sirena sul 66-75.

Prossimo impegno per i ragazzi di coach Spettoli, sarà domenica 4 Febbraio alle ore 18 in casa del Fiorenzuola secondo in classifica a pari punti con Ozzano e reduce da cinque vittorie consecutive.

TABELLINO

PSA MODENA vs PONTEVECCHIO 66-75 o.t (11-10; 23-26; 39-44; 53-53; 60-60; 66-75)

Psa Modena: Cappelli, Vivarelli 9, Pederzini 14, Basilicò 2, Riccio 5, Tamagnini, Nasuti, Riguzzi 12, Taddei 2, Vucinovic 22, Guazzaloca. All. Spettoli

Pontevecchio: Folli 8, De Gregori 25, Bonaiuti, Buriani 2, Giannoni, Nanni 14, Manovani 3, Parchi, Di Rauso 12, Minerva, Bergami 11, Vedere. All. Carretto