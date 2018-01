Basket, la PSA Modena si arrende in casa con il Titano San Marino

Prima sfida del 2018 per la PSA che ospita S.Marino e presenta al proprio pubblico il nuovo acquisto Vjeko Vucinovic. I modenesi partono forte trascinati proprio dal Montenegrino, costringendo coach Foschi al timeout sul 10-2 dopo 3 minuti di gioco. Equilibrio totale da lì in poi e alla prima pausa i punti di vantaggio PSA sono gli stessi 8 sul 23-15 con Vjeko a quota 14 personali.

Nel secondo periodo cambia completamente l’inerzia del match. San Marino segna 35 punti nel con 11/16 dal campo (5/6 da tre) e quelli che erano 8 punti da recuperare diventano altrettanti di vantaggio col tabellone che dice 42-50 con Aglio top scorer a quota 18.

Nell’intervallo (eccezionalmente allungato di 5 minuti) spazio alle finali delle gare di abilità per i nostri ragazzi del settore giovanile, parte integrante della festa “Befana in ritardo” andata in scena oggi.

L’auspicata reazione giallo-arancio non arriva e così San Marino prosegue nella regola dell’8 e raddoppia il proprio tesoretto andando all’ultimo mini riposo sul 56-72.

I primi minuti del 4° periodo restituiscono colore e voce al pubblico PSA grazie all’12-2 con cui in 3 minuti i modenesi riaprono i giochi. San Marino però non perde la mira dalla lunga distanza (10/19 finale sbagliando gli ultimi 3) e porta sul Titano i due punti.

Tra 7 giorni, avrà inizio il girone di ritorno, di nuovo in casa, ospitando Ozzano alle 18 di domenica 14 gennaio.

PSA MODENA – TITANO S.MARINO 78–90

(23-15 ; 19-35 ; 14-22 ; 22-18)

MODENA: Vivarelli 5, Pederzini 11, Basilicò 7, Riccio, Ghedini ne, Tamagnini 1, Nasuti 2, Taddei, Riguzzi 19, Vucinovic 24, Guazzaloca 9, Stucchi ne. All. Fabio Spettoli

S.MARINO: Grassi 7, Silvestrini 14, Gamberini 19, Macina 8, Zannoni 12, Aglio 24, Sinatra 4, Calegari, Felici ne, Padovano 2. All. Franco Foschi

Arbitri: Meli M. di Ravenna (RA), Saletti M. di Ferrara (FE)

Falli: PSA 22, TIT 20

Tiri liberi: PSA 18/24 (75%), TIT 16/19 (84%)

Spettatori: 120