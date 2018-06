Pulcini, la Us Monari vince il prestigioso Memorial Borsari

Finale di stagione a tinte biancoblu anche per i giovani atleti della Us Monari classe 2008, che vincono il prestigioso Memorial Borsari organizzato dalla Pol Torrazzo e si piazzano al secondo posto al Memorial Fava. I ragazzi della coppia Severi e La Pietra hanno domenica 3 giugno ottenuto un bellissimo secondo posto al Memorial Fava dove ben 16 squadre divise in quattro gironi hanno dato vita a partite di grande difficoltà tecnica per l’ottimo livello visto in campo. I monarini hanno superato non senza problemi il loro girone di qualificazione che li ha visti affrontare tre squadre della bassa modenese. Nella prima partita vittoria 3 a 1 contro la Due Ponti con la Monari che nonostante molta imprecisione sotto rete porta a casa l’intera posta in palio. Nella seconda partita Monari che soffre e nonostante gli sforzi del finale di partita viene superata per 2 a 1 dal forte Medolla ed infine terza partita del girone con il Limidi in una partita che era un autentico dentro e fuori. I Carpigiani conducono per 3 a 2 fino a pochi minuti dal termine ma la Monari non è mai doma e trova la doppia rete di qualificazione in piena zona Cesarini.

Conquistati i quarti di finale arrivano le sfide a eliminazione diretta con la Monari che supera prima il Cittadella e poi il Castelnuovo ai calci di rigore dopo due partite equlibrate ma piene di occasioni da ambo le parti terminate entrambe a reti inviolate con il caldo a farla da padrone. E decisivo il portierone Anderlini ai rigori bravissimo a neutralizzare ben due tiri dal dischetto in ognuna delle partite. La finale è Monari contro Sant’agostino, blasonata squadra della provincia ferrarese con l’equlibrio a farla da padrone e risultato sbloccato come in una vera finale dal colpo del campione. I monarini non trovano così la forza di ribaltare il risultato e si devono accontentare comunque di un onorevole secondo posto risultato veramente importante vista la qualità del torneo.

Ma passa un solo giorno e i Monarini ci riprovano attesi dalla finalissima del Memorial Borsari alla Pol Torrazzo. Qui affrontano l’Atletic River con ancora l’amarezza in bocca della finale del giorno prima e stavolta azzannano la partita segnando una dopo l’altra quattro reti, con Fasciglione, Guaraldi, Marasti e Catalano, che sgretolano la difesa della squadra di Bomporto. Finisce così 4 a 1 tra la gioia dei monarini per la grande vittoria ma soprattutto per la bellissima prestazione offerta in campo.

Ciliegina sulla torta i premi individuali conquistati da Anderlini come miglior portiere e Fasciglione come miglior giocatore del Torneo.



Gallery