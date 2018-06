Castelli Cup, vincono i Pulcini e Primi Calci della Us Monari

Continua il finale di stagione a tinte biancoblu per le squadre della cantera della Monari. Questa volta sono i Pulcini 2009 e i Primi Calci 2011 a sbancare vignola portando a casa il prestigioso Castelli Cup. Quella dei Monarini 2009 della coppia Ottani-Morgillo è, infatti, una squadra mai sazia, capace giovedì sera in quel di Vignola, di portare a casa l'ennesimo titolo stagionale .

Alle finali del Castelli Cup i monarini erano arrivati superando due gironi di qualificazione ostici ma chiusi con 5 vittorie e un solo pareggio. E così, giovedì, sotto una pioggia battente la roboante vittoria 4 a 0 contro i padroni di casa con doppietta di Fontana e gol di Boateng e Cremaschi e lo spettacolare pareggio 3-3 con il Castelvetro con ancora Fontana in rete per ben due volte e Andolina hanno permesso ai monarini di conquistare l'ambito trofeo.

Splendidi poi i Monarini 2011-2012 che non senza fatica conquistano con grande merito anche loro il Torneo Castelli Cup. Venerdì è stata una serata fantastica per i Monarini di Mister Benassi perchè da subito sono scesi in campo concentrati e grintosi nel fare la partita. La voglia e la corsa non sono mai venute a mancare e partita dopo partita l"affiatamento è cresciuto. Con tre vittorie, il miglior attacco e la miglior difesa i monarini chiudono le finali a punteggio pieno e portano a casa l'ambito trofeo.

Gallery