Rally “Citta di Modena” 2018. Il rilancio parte da Maranello

La macchina organizzativa di Prosevent sta lavorando già a pieno regime per il 39° Rally Città di Modena, previsto quest’anno nel week end di sabato 15 e domenica 16 settembre. Tutte le documentazioni richieste dagli Enti sono state prodotte, da ade sso in poi si passa alla fase della gestione e dell’organizzazione dei molti dettagli logistici necessari a dare il massimo risalto possibile a questa gara, una delle più amate dagli appassionati, che quest’anno si presenterà sulla scena nazionale con una veste rinnovata.

Veste rinnovata con il valore aggiunto che il cuore pulsante dell’evento sarà Maranello. Verifiche sportive e tecniche, partenza e arrivo in centro, nella bellissima Piazza Libertà fra il “Made in Red” e l'Auditorium Ferrari. Una location unica. Maranello, un luogo dove le corse in macchina vanno di pari passo con la vita quotidiana. Un luogo definito il centro mondiale dell’automobilismo, avendo la Ferrari. Proprio l’Auditorium sarà utilizzato nel primo pomeriggio di sabato per il briefing con i piloti.

Il riordinamento del sabato pomeriggio e il parco chiuso notturno fra la notte di sabato e domenica, sono previsti nella centralissima Piazza Libertà, l'area assistenza è confermata nella prestigiosa location del parcheggio lato destra di Via Enzo Ferrari, a fianco dell'omonima fabbrica di vetture da sogno. Per per tutto questo l’organizzazione tiene ad evidenziare il grande rapporto di collaborazione che si è instaurato con l’Amministrazione comunale di Maranello, decisa a dare un grosso contributo al rilancio del rally nel contesto nazionale. Oltre a Maranello, stanno facendo parte attiva al fianco di Prosevent anche i comuni di Castelvetro, Sassuolo, Prignano sulla Secchia e Serramazzoni, oltre ovviamente alla Provincia di Modena, all'Aci di Modena e tutte le persone e volontari che stanno lavorando con forte impegno e passione per realizzare un'edizione del “Modena”da ricordare.

Il Rally Città di Modena targato duemiladiciotto sarà una manifestazione che permetterà agli equipaggi ed ai team di avere una logistica compatta ed un percorso sviluppato su quattro distinte prove speciali, due da ripetere il sabato e due da ripetere la domenica per un totale di 70 chilometri di distanza competitiva. In queste settimane si stanno definendo gli ultimi dettagli di un evento che dunque offrirà non solo competizione ma anche fascino, passione e storia.

Il gruppo “Amici del rally di Modena”, vera anima della manifestazione, dà il proprio contributo sul territorio, affiancando Prosevent nell’allestimento del rally e sarà l’anello di congiunzione appunto con le istituzioni per creare un evento che sia proprio dei luoghi ove si svolge, portando immagine e ricaduta economica grazie ai partecipanti ed al pubblico che sarà al seguito. L’evento, come di consueto, sarà affiancato dal rally storico 5° Historic Città di Modena e dalla regolarità sport 5° Sport Città di Modena. Le vetture storiche fino al 1990 potranno regalare, così, spettacolo ed emozioni d’altri tempi. La scorsa edizione della gara venne vinta da Rossi-Zanella, con una Ford Fiesta R5, davanti ai reggiani Tosi-Del-Barba (Renault Clio R3) e terzi giunsero Beggi-Alicervi (Renault Clio S1600). Tra le auto storiche dominio invece