Bunge Ravenna-Azimut Modena 0-3 | I gialli si impongono nettamente, ma è ansia per Mazzone

Undicesima giornata di serie A di volley, si gioca il derby Ravenna-Modena alle ore 20:30 al Pala De Andrè di Ravenna. Oltre duemila spettatori. L'ultima giornata i romagnoli hanno espugnato il campo di Vibo, vincendo 0-3, mentre Modena ha ceduto in un incredibile battaglia al tie break con Trento al Pala Panini. Gli arbitri della gara sono Boris e Gnani. Ecco i probabili sestetti; Ravenna: 5) Orduna, 18) Buchegger, 16) Marechal, 6) Poglajen, 11) Georgiev, 12) Diamantini, 2) Vitelli. All. Fabio Soli. Modena: Bruno, Argenta, N'Gapeth, Urnaut, Mazzone, Holt, Rossini. All. Stoytchev.

Primo set 18-25 : N'Gapeth in banda 1-0 Modena. Bruno batte a rete 1-1. Urnaut pipe 2-1. Argenta muro vincente 5-3 Modena. Diamantini murato da Holt 7-3 Modena. Argenta attacco vincente dopo il check 8-4. Urnaut murato da Marechal 8-6 break gialloblu. Diamantini doppia in attacco 9-6. Poglajen taglia le mani a Bruno 8-10. Vitelli batte a rete 12-9 per gli emiliani. Mazzone vincente al centro 13-10, Modena vuol scappar via. 12-13 errore di Holt, Ravenna torna in scia. N'Gapeth passa su Orduna 16-13 Modena. 17-13 Buchegger murato da N'Gapeth. Marechal vincente 19-15 Modena. Urnaut pipe 20-15 Modena vuole chiudere il primo set. 20-16 Vitelli murissimo su N'Gapeth. N'Gapeth vincente 22-16. Argenta vincente 23-16. 18-24 Argenta muro out. Errore a servizio dei romagnoli 25-18 Modena si va al secondo set.

Secondo set 27-29 : Marechal diagonale vincente 1-0. Diamantini mura N'Gapeth 2-0 break ravennate. Punto N'Gapeth 2-2 subito parità ! Marechal batte out 3-3. Argenta puntuale e decisivo 4-4, set equilibrato. Argenta mura l'attacco di casa, 5-4. 4-6 Modena, errore in attacco del Ravenna, break Modena. Entra Pinali per Argenta. Buchegger vincente 6-6. N'Gapeth batte a rete 7-7. 8-8 Urnaut murato, Modena bloccato in attacco nel secondo set. 10-10 ace di Orduna. 10-12 Modena scontri sotto rete tra Orduna e N'Gapeth. Marechal batte out 13-11 break Modena. 14-11 punto di N'Gapeth. N'Gapeth pallonetto 15-11 Bruno e compagni vogliono scappare via ! Mazzone al centro 16-12. Mazzone mura Georgiev 18-12 Modena. Buchegger batte out 19-13. Marechal vincente 15-20. Buchegger vincente 16-21 Modena. Holt vincente 22-17 Modena verso la vittoria del set. Poglajen murato da N'Gapeth 23-18. Entra Van Garderen. Punto Raffaelli 20-23, Ravenna non molla. N'Gapeth errore grave 22-23 Modena. 23-23 N'Gapeth doppio errore parità. N'Gapeth punto 24-24 vantaggi. Punto del nove gialloblu 25-24 Modena set point. Buchegger pari. 26-26 errore Modena a servizio. Buchegger 27-27. Urnaut in banda 28-27. 29-27 Urnaut dopo il check 2-0 e si va al terzo set.

Terzo set 19-25 : Urnaut diagonale vincente 1-0. N'Gapeth 2-0. Errore Ravenna in attacco 3-0 per Bruno e compagni. Ace di Marechal 2-3. 5-3 punto di N'Gapeth. Argenta murato da Raffaelli 6-4 Modena. 7-4 battuta out dopo il video check di Ravenna. Urnaut murato da Marechal 8-6 break Modena. Buchegger out 9-6. Marechal punto vincente 9-8 Ravenna si fa sotto. Buchegger vincente 10-9 Modena. 13-11 errore a servizio dei padroni di casa, break Modena. Ace N'Gapeth 15-12. Urnaut vincente 16-12 Modena vuole scappar via. 16-13 N'Gapeth batte a rete. 18-13 Mazzone decisivo. Mazzone batte out 14-18 Modena cerca di chiudere la gara. Urnaut diagonale precisa 19-14 Modena. Holt decisivo al centro 20-15. Buchegger out e cartellino a Orduna per proteste 21-16 per i gialloblu. Rosso a Orduna 22-16. Holt batte out 22-17. N'Gapeth vincente 23-17. 24-18 N'Gapeth match point per Modena. Infortunio per Mazzone al fotofinish continua la sfortuna in casa Modena che cadendo da muro si fa male. Entra Bossi. 25-19 Modena errore a servizio di Ravenna.

LE PAGELLE : Bruno 8 ; Argenta 7,5 ; Urnaut 8 ; N'Gapeth 7,5 ; Mazzone 7 ; Holt 7,5 ; Rossini 7,5. Ingressi: Pinali 6 ; Van Garderen 6 ; Bossi s.v. All: Stoytchev 8