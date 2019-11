Consar Ravenna-Leo Shoes Modena 0-3 | Espugnato il Pala De Andrè senza soffrire

Archiviata la rapida vittoria di giovedì sera contro Sora, si torna in campo per la successiva giornata di Superlega, la quarta della stagione. Ravenna-Modena si gioca al Pala de Andrè alle 18:00. I giallorossi vengono da una sconfitta interna contro Milano, dopo una vittoria soddisfacente a Sora. Ravenna è ottava in classifica, a tre punti. Modena invece a punteggio pieno, consapevole del potenziale complessivo e in cerca di una crescita costante. Gli arbitri della gara sono Cesare e Oranelli.

LE FORMAZIONI

Ravenna: 8 ) Saitta ; 10 ) Vernon-Evans ; 15 ) Lavia, 4 ) Ter Horst, 2 ) Cortesia, 11 ) Grodzanov, 5 ) Kovacic. All. Marco Bonitta.

Modena: 11) Christenson ; 9 ) Zaytsev ; 10 ) Bednorz ; 1 ) Anderson ; 18 ) Mazzone ; 12 ) Holt ; 7 ) Rossini. All. Andrea Giani.

Primo set 20-25 Modena - sono le diciotto, incomincia la partita al Pala de Andrè Ravenna-Modena. Atmosfera festosa, tipica del caloroso tifo romagnolo. Sestetto base per Modena Volley. Ace di Holt 1-0 Modena. Muro Bednorz 2-0. Bednorz pipe 3-1 Modena. 4-2 Evans batte a rete, buoni ritmi iniziali. 6-2 Anderson ace, spiazza la difesa romagnola. Anderson out 7-3. Grozdanov al centro sale l’ascensore 8-4. 10-5 pipe fortunosa di Anderson punto di rimpallo modenese. Bednorz murato in banda 10-8. Bednorz si rifà subito 11-8. Anderson impreciso il video check dice punto Ravenna 11-10. Holt pesta la riga in battuta 12-11. Ravenna precisione e punti su punti 13-12, primo set equilibrato. Zaytsev non decisivo in banda 14-14. Ravenna invasione in attacco 16-15 Modena. Holt preciso al centro 18-16 Modena. Zaytsev batte a rete 19-17. 21-18 punto in difesa gialloblu, che conducono sul finale. 22-19 Zaytsev straripante in banda. Cortesia mura lo Zar 22-20. Muro Mazzone 24-20, set point Modena. Modena chiude il primo set 1-0 al Pala de Andrè.

Secondo set 17-25 Modena - Anderson in banda inaugura il secondo set 1-0. Evans invasione in attacco 2-0. Ravenna out in banda, 3-0. Cortesia errore in attacco 6-0 Modena, padroni di casa in tilt. Mazzone al centro solo soletto 8-0. Evans timbra il cartellino 1-8. Mazzone si ripete per il 9-2 modenese. Christenson ace preciso 11-2 doppio ace Christenson. Grozdanov al centro 12-4. 13-6 Cortesia spiazza l’attacco al centro di Modena. Evans 14-7, Ravenna sempre in gioco. Kaliberda entra in campo. 16-8 Zaytsev sicuro di sé. Kaliberda punto vincente 17-9 Modena. Mazzone puntuale 18-10. Lavia pipe vincente 19-11. Bednorz astuto in attacco 20-12 dopo una bella difesa di Christenson. Bednorz in super serata 21-13. Evans in banda 22-15. Entrano Pinali e Salsi sul finale. 23-15 punto Modena, su errore Ravenna. Kaliberda in serata si 24-16 set point. Kaliberda ancora a segno 25-17 Modena, si va al terzo set.

Terzo set 15-25 Modena - Kaliberda in campo dall’ inzizo del set. Mazzone al centro 1-0 Modena. Holt batte a rete 2-1. Evans spiazza la difesa gialloblu, pareggio. 4-2 Kaliberda difesa vincente su Evans. 6-2 pasticcio Ravenna in attacco. Zaytsev pallonetto vincente, 7-3 Modena. Lavia al centro 8-4 Ravenna per prolungare set e incontro. 9-5 decisivo in banda lo Zar, in crescita. Punto Ravenna con un po’ di fortuna 10-7. Zaytsev sale in cattedra 12-7 Modena, che vuole chiudere la pratica Ravenna. 14-7 ace micidiale di Bednorz. 14-9 ace di Lavia dopo il check. Kaliberda in banda il check da punto Modena 16-10. Zaytsev in banda 18-11 Modena. Salsi e Pinali in campo sul finale come nel secondo set. Ravenna batte a rete 19-12. In campo anche Bossi. Recine punto al centro 20-13. Salsi bellissima difesa, punto Bednorz 21-14 Modena. Ace Pinali 23-14 Modena. Punto Modena Pinali in pallonetto 24-15, match point Modena. Bossi chiude la pratica Ravenna 3-0 espugnato il Pala de Andrè.

LE PAGELLE - Modena 7

Christenson 6,5, Zaytsev 7, Bednorz 7,5 , Anderson 6,5, Mazzone 6, Holt 6, Rossini 6

INGRESSI: Kaliberda 7, Pinali 6,5, Salsi 6,5, Bossi 6

All. Andrea Giani 6,5