Reggio Audace-Carpi 2-0 | Il Carpi non punge neanche su rigore, il derby è della Reggiana

Derby-no per il Carpi che paga dazio a Reggio Emilia, perdendo gara ed imbattibilità stagionale. Il 2-0 finale del “Mapei” non fa una piega e premia meritatamente la squadra di casa che festeggia nel migliore dei modi il suo centenario. I biancorossi non riescono a far gol neanche dal dischetto, rigore che un super Narduzzo para a Vano al 46’ della ripresa. In definitiva non ha pagato il turn-over di Riolfo il quale schiera una formazione con più di una sorpresa. Il modulo innanzitutto. Difesa a tre con l’ex Sabotic, Boccaccini e Ligi. Esterni Pellegrini e Lomolino, Fofana titolare in mezzo al campo con Saber. Maurizi dietro le punte Biasci e Carletti. A sedere Carta, Pezzi e soprattutto Vano. Un massiccio turn-over, la trasferta di Piacenza è comunque vicina. Ma la mossa non si rivelerà vincente, pur se comprensibile. La Reggiana si "mangia” la partita, lasciando spesso l’iniziativa ma mordendo spesso e volentieri. Gran pubblico al “Mapei Stadium”: un tifo da serie A spinge forte la sua “Regia” che compie cent’anni. Buona anche la presenza biancorossa, sono in cinquecento per il derby.

Al 4’ Carpi in difficoltà su una splendida combinazione dei granata, per fortuna dei biancorossi Marchi spreca calciando fuori da posizione frontale. Replica del Carpi che ruba un bel pallone sulla tre-quarti con Saber, la difesa di casa è sbilanciata, ma il traversone di Pellegrini è facile preda di Narduzzo in presa alta. Al 9’ Carletti prova l’eurogol da posizione…”Van Basten”, palla alta. Maurizi al 10’ spreca su punizione tirando oltre la traversa. Lomolino al 12’ scavalca la barriera col sinistro, ma il suo calcio piazzato è una telefonata neanche troppo convinta, para ancora senza problemi Narduzzo. Il Carpi sfonda sulla destra con Pellegrini al 15’, il laterale rientra ed impegna il portiere granata a terra.

Vantaggio della Reggiana al 18’ ed è clamorosa l’ingenuità con la quale il Carpi si fa trovare impreparato sul rapido contropiede di casa che nasce addirittura da un corner biancorosso. Il “terminator” è Mattia Marchi che tutto solo davanti a Nobile finalizza di sinistro. Il Carpi si divora l’1-1 al 26’. Bella iniziativa di Biasci, palla in mezzo per Carletti, primo tiro respinto, arriva a rimorchio Maurizi che avrebbe tutto il tempo per castigare la Reggiana ma tira alto. Ci prova ancora la squadra di Alvini, con una conclusione mancina di Marchi che rimpalla su Boccaccini, è solo angolo. Nel finale di tempo Nobile devia sulla traversa girata al volo di Scappini su pregevole assist di Marchi.

Ripresa. Il Carpi sembra più deciso, al 5’ Carletti calcia sporco da pochi passi, Narduzzo si inarca e mette oltre la traversa. Entra Carta al posto di Lomolino. Al 13’ Maurizi direttamente su punizione, tiro forte e centrale, ci vogliono i pugni di Narduzzo. Una proiezione offensiva di Ligi viene fermata in qualche modo da Spanò. Ma poca roba, la squadra di Riolfo non affonda mai, sbatte contro un muro di gomma, fino a subire il raddoppio sull’asse Marchi (ficcante servizio da sinistra) – Scappini (mancino al volo che picchia sul primo palo e si infila imparabilmente per Nobile.

Al 22’ arriva l’ora di Vano e Saric, richiamati in panca Saber e Maurizi. La partita è però scappata via e resta saldamente nelle mani della Reggiana che neutralizza agevolmente tutte le iniziative biancorosse che mai sfociano in reali occasioni da gol. Sabotic si prende due sciocche ammonizioni. Una per una parolina di troppo ad un avversario, l’altra per un fallo a fermare il neo entrato Kargbo (ex Campobasso e Crotone). Rigore per il Carpi al 46’, primo di cinque minuti di recupero. Fallo di mano di Rozzio in piena area, Vano però non approfitta e si fa parare il tiro dall’ottimo Narduzzo. Sipario sulla prima sconfitta stagionale per i biancorossi.

GOL: pt 17’ Marchi, st 13’ Scappini.

REGGIANA: Narduzzo 7,5; Spanò 6,5, Costa 6,5, Rozzio 4,5; Libutti 6, Varone 6,5 (28’ st Espeche), Rossi 6,5 ( 34’ st Radrezza), Lunetta 6,5 (22’ st Favale); Staiti 7; Marchi 7 (38’ st Haruna s.v.), Scappini 7 (34’ st Kargbo 6). A disp.: Voltolini, Martinelli, Zanini, Santovito, Kirwan, Muro. All.: Alvini 7.

CARPI (3-4-1-2): Nobile 6; Sabotic 4, Boccaccini 6, Ligi 6; Pellegrini 6,5 (32’ st Rossoni 6), Saber 5,5 (22’ st Vano 5), Fofana 6, Lomolino 6 (11’ st Carta 6); Maurizi 5,5 (22’ st Saric 6) Biasci 6, Carletti 5,5 (33’ st Mastaj s.v.). A disp.: Rossini, Sarzi Puttini, Pezzi, Varoli, Van der Heijden, Clemente, Simonetti. All.: Riolfo 5,5

ARBITRO: Meraviglia di Pistoia 5,5 (Mariottini di Arezzo; Meocci di Siena). Ammoniti Costa, Saber, Spanò, Sabotic. Spettatori 7774 di cui paganti 2867 (incasso 34483,60), abbonati 4907 (quota 22245,85). Recupero 1’, 5’.