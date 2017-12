Retrorunning, a Venturelli i titoli italiani retro challenge 2017 individuale e a squadre

Concluso il Campionato Italiano Retro Challenge 2017, l’Associazione Nazionale Italiana Retro Running ha diramato le classifiche finali utili all’assegnazione dei titoli individuali e per Società. Alberto Venturelli (Retrorunning.EU Albignasego – Gruppo Cremonini) è ufficialmente il nuovo Campione Italiano della Classe Assoluti 2017 con 73 punti, maggior punteggio di tutte le categorie maschili e femminili in virtù anche dei 14 podi in altrettante gare divisi in 1 oro, 4 argenti e 9 bronzi. Argento per il compagno di squadra Alberto Spillari e bronzo per il bolognese Federico Brini.

Il 33enne vignolese ha inoltre dato un importante contributo alla conquista del Titolo Italiano alla Retrorunning.EU Albignasego che ha nuovamente dominato la classifica con 2141 punti, precedendo la Silvano Fedi Pistoia e la Croce d’Oro Prato. Venturelli aggiorna il suo palmares nazionale a quattro titoli Retro Challenge: due individuali (2015 e 2017) e due a squadre (2016 e 2017) a cui vanno sommati 3 argenti e 5 bronzi. Nel 2018 il neo campione italiano è atteso in maglia azzurra al Campionato del Mondo su Pista al quale tenterà di migliorare il bronzo vinto in staffetta lo scorso anno a Essen.