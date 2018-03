Al via il campionato italiano Retrorunning 2018, il detentore Venturelli ci prova ancora

Dopo la sosta invernale ha inizio l’atteso Campionato Italiano Retro Challenge 2018 di retrorunning che si apre domenica 18 nella splendida cornice di Piazza delle Erbe a Padova dove è in programma il Campionato Italiano AICS sull’impegnativo pavé all’ombra del Palazzo della Ragione sulla distanza dei 2 km.

Alla gara sono attesi tutti i più grandi specialisti della disciplina a partire dal vignolese Alberto Venturelli (Retrorunning EU Albignasego – Gruppo Cremonini) detentore del titolo Retro Challenge 2017 e fresco neopapà del piccolo Damiano. Gara non semplice per il 33enne azzurro che si presenta ai nastri di partenza non al meglio della condizione in un tracciato lontano dalle sue caratteristiche tecniche.

Al termine della manifestazione sarà l’ora della premiazione della Retro Challenge 2017 dove Alberto Venturelli sarà incoronato Campione Italiano nella classe Assoluti e Campione Italiano a squadre assieme ai compagni del Retrorunning EU Albignasego.