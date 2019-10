Retrorunning: Prato di bronzo per Alberto Venturelli

Terz’ultima gara e prima delle tre prove consecutive in Toscana del campionato nazionale Retro Challenge di retrorunning che allo storico “Gambero d’Oro” di Prato ha visto presenti molti degli interpreti che si stanno giocando i vari titoli italiani delle rispettive categorie, molti dei quali si risolveranno di certo all’ultima e decisiva prova di Pietrasanta.

Nella Classe Assoluti presente Alberto Venturelli (Vigili del Fuoco Arezzo – Gruppo Cremonini) in cerca dell’ennesimo podio consecutivo per alimentare le speranze di vittoria finale sia nell’individuale sia a squadre. Partenza velocissima per i migliori sullo splendido tartan pratese con Venturelli non brillantissimo nello stile di corsa e infastidito dal vento contrario, rimanendo impegnato unicamente a difendere una medaglia di bronzo mai apparsa in discussione, ma con tempi lontani dai battistrada Paolo Callegari, vincitore di categoria e Andrea Bardini. Per il 35enne vignolese il crono finale era di 10’23” che sui 2 km è record personale, ma l’atleta non è apparso soddisfatto della prova facendo molta autocritica per una concentrazione non ottimale.

Per Venturelli rimane la soddisfazione dell’ospitata su RAI2 a “Che tempo che farà” dove ha dato vita a uno sketch sul retrorunning assieme a Fabio Fazio e al Mago Forest. Appuntamento per i retroatleti a Pistoia sabato 19 ottobre per il Retromiglio sul tartan della Pista di Atletica della Silvano Fedi.