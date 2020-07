Riparte l'attività della US Multisport tra tennis, arti marziali, pattinaggio e hockey

Questa mattina presso il Palamadiba di Modena è stata presentata la stagione 20-21 US MULTISPORT, sono state infatti presentate tutte le discipline dal tennis alle arti marziali miste che vedono nel maestro Nicola Rossi un punto di riferimento per quanto riguarda Iaido, Aikido, MMA e Muay Thai. Lo stesso si occuperà dell’intera area fitness della US.

"In quattro anni siamo arrivati a circa 120 iscritti - dice il Maestro Nicola Rossi - Il mondo delle arti marziali e quello del fitness hanno una conseguenza logica e quì alla US puntiamo su una formazione di alto livello e su collaborazioni in giro per l'Italia, e non solo, che possano arricchire sia me che i miei allievi"

La Junior Sacca Modena rimane il fiore all’occhiello per quanto riguarda il pattinaggio artistico a rotelle, rappresentata dal Presidente Maurizio Barbieri, che da anni sforna campioni di livello Europeo e Mondiale, come Arianna Ferrentino, classe 2003 e campionessa d’Europa in carica.

" Siamo una realtà importante come pattinaggio nel modenese ed il fatto che il nostro progetto vada avanti da decenni è motivo d'orgoglio. Vogliamo proporre piani di lavoro per qualsiasi livello di sport, perchè lo sport è di tutti".

L’hockey verrà inserito a puntellare l’offerta rotellistica in merito al quale ha parlato il responsabile Andrea Panzani: "Vogliamo partire dai bambini. E' importante che i più giovani imparino a pattinare come si deve prima di pensare a stecca e pallina. Alla US questa sarà la priorità".

"Sono molto felice di tornare a parlare di sport - Afferma il presidente Franco Culcasi - perchè segna una ripartenza importante non solo per noi ma per tutti coloro che di sport vivono, che ne fanno una parte importante della loro vita, a prescindere dal livello a cui lo pratichino. Il periodo è stato difficile, ma abbiamo lavorato per essere quì oggi con il massimo della serietà e soprattutto della sicurezza. Per quel che riguarda il tennis siamo indirizzati a chi ha già una base e vuole ampliare il proprio bagaglio tecnico per avvicinarsi al mondo dell'agonismo. Oltre a ciò abbiamo anche una parte dedicata agli amatori".

Consapevoli delle difficoltà che il Covid-19 ha portato al mondo dello sport, specialmente quello che si disputa indoor, la Us Multisport è convinta di poter concedere ai suoi atleti, di qualsiasi livello, un'offerta sportiva di alto profilo, mirata al raggiungimento dei loro obiettivi, senza mai tralasciare la sicurezza.