Skipass elegge i suoi Campioni. La Coppa del Mondo FIS Big Air ha infiammato ModenaFiere

Dopo la prima tappa in Nuova Zelanda la Coppa del Mondo FIS è tornata nell’emisfero nord per uno show spettacolare che ha impressionato gli innumerevoli spettatori arrivati a Modena in occasione di Skipass. La fiera del turismo e degli sport invernali più importante d’Italia quest’anno ha infatti dato il meglio di sé ospitando un evento di caratura internazionale che ha visto la partecipazione dei migliori atleti al mondo.

ModenaFiere ha messo in piedi la più grande rampa mai costruita in Italia, un vero e proprio mastodonte di ferro alto 46 metri per 130 di lunghezza. Dopo la giornata di training di giovedì 1° novembre, sabato e domenica le finali hanno letteralmente infiammato migliaia di appassionati accorsi per vedere dal vivo i propri beniamini del freestyle.

"L'edizione del venticinquesimo chiude con un bilancio molto positivo. Con la Coppa del mondo di Big Air, Skipass si conferma l'appuntamento leader in Italia per il mondo della neve", commenta il direttore di ModenaFiere, Paolo Fantuzzi, "Skipass 2018 registra 90 mila visitatori, 140 atleti internazionali in gara, 2 dirette su Rai Sport e diffusione delle immagini dell'evento sul trampolino in mondo visione, in 24 paesi. La spettacolarità delle gare e il gradimento del pubblico danno ragione del grande sforzo organizzativo compiuto da ModenaFiere in sodalizio con la Federazione internazionale sci e con la Federazione italiana sport invernali".

Skipass Big Air - FIS World Cup - Snowboard

Arrivati a Modena direttamente dal sol levante, sono stati due giapponesi a portare a casa la vittoria nella competizione dedicata allo snowboard. La classifica è stata data dalla somma dei due best trick nelle tre run a disposizione dei rider. Fra le ragazze la giovanissima promessa Reira Iwabuchi, 16 anni, chiude perfettamente Frontside 720 mute e Backside Double 1080 mute piazzandosi prima davanti alla connazionale Miyabi Onitsuka che chiude invece Cab 900 stalefish e Backside 720 mute. Terza la campionessa olimpica Big Air in carica Anna Gasser con un Cab Underflip 900 mute e un Backside 720 tailgrab.

Sul fronte maschile la battaglia è stata fra il giapponese Takeru Otsuka, World Rookie Champion in carica e recente vincitore dei prestigiosi X-Games Norway, e l’americano Chris Corning, Campione del Mondo Overall FIS in carica. A suon di trick i due talenti hanno galvanizzato la folla, con il giapponese che chiude primo in classifica grazie a un Cab Triple 1440 mute e a un Frontside Triple 1440 mute, entrambi con un’ampiezza impressionante, e Corning che chiude Frontside Triple 1440 melon e Backside Triple 1440 melon piazzandosi secondo. Terzo il finlandese Kalle Jarviletho con un Backside Triple Cork 1440 melon e un Switch Back Triple 1440 mute.

Skipass Big Air - FIS World Cup - Freeski

Straordinaria partecipazione del pubblico di Modena anche per la gara di Coppa del Mondo dedicata al freeski, un livello altissimo per uno spettacolo unico. Siamo cavalieri e partiamo dalle ragazze. La vittoria è andata all'elvetica Mathilde Gremaud che conquista il gradino più alto del podio grazie a un'ottima prestazione con due salti esemplari: Right Rodeo 9 safety e Switch Left 7 mute. Seconda la connazionale Sarah Hoefflin (Switch Left 7 safety e Switch Right 7 mute),

terza l'austriaca Lara Wolf (Left Cork 7 tail e Right Rodeo 7 safety).

Nella categoria maschile si impone il novegese Birk Ruud con due impressionanti run che lo portano a conquistare un punteggio di 178.25 con un Left Double 14 tail to tail e un Switch Left Double 16 tail. Seguono lo statunitense Alexander Hall con 177.50 (Switch Left Double 14 seatbelt/Cuban e Left Double 16 Cuban) e lo svizzero Andri Ragettli con 175.55 punti (Left Triple 14 Indy Truck e Switch Left Double bio 16 safety). La migliore fra gli italiani la Campionessa del Mondo in carica Silvia Bertagna classificatasi ottava, particolarmente sfortunata quest'oggi.

La Coppa del Mondo Skipass Big Air presso ModenaFiere è stato un enorme ed indiscusso successo di pubblico e critica. Che sia di buon auspicio per ritrovarci tutti il prossimo anno con lo stesso adrenalico entusiasmo.

Gallery