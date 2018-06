Pro Am Città di Modena, i risultati del torneo di golf 2018

Prima partenza alle sette e mezza del mattino, 54 team al via, 18 buche sotto un sole bellissimo: un successo oltre ogni previsione per la quattordicesima edizione della Pro Am Città di Modena che ha portato a Colombaro anche quest’anno nomi importanti del golf italiano come Jacopo Vecchi Fossa,Luca Cianchetti,Gregory Molteni,solo per citarne alcuni e che grazie all’ indispensabile supporto degli sponsor ha regalato ore di grande golf.

E la squadra formata da Andrea Perrino Luca Sasdelli Roberto Perrino e Jacopo Lorenzelli che si porta a casa la vittoria e un montepremi di quasi 1600 euro a seguiti da Vittorio Andrea Vaccaro Roberto Foti Belligambi Stefania Testolina e Marzio Devalle. Nella classifica professionisti primo premio per Andrea Maestroni con 67 colpi, secondo e terzo pari merito Luca Cianchetti e Michele Reale a solo un colpo in piu.

Moltissimi i modenesi in gara fra cui Giorgio Ferrari Enrico Bellodi Cesare Turchi Alberto Pezzuoli. Ottima prestazione anche per i maestri del circolo Anna Nistri e Luca Prampolini.

Una giornata era ancora più piacevole grazie allo chef di Apci Bruno Pietri Che ha preparato panini gourmet a metà percorso farciti con le eccellenze modenesi. A premiare i vincitori il dottor Alberto Caselli presidente del Modena Golf e tutti gli sponsor presenti.