Pentathlon Moderno, gli Esordienti modenesi da protagonisti

Nello scorso week-end, nella nostra città, si è disputata l’ultima manifestazione del 2019 a carattere nazionale riservata alle categorie giovanili U15 e U13. A fare da padrone è stata ancora una volta la società modenese Avia Pervia - Pentathlon Moderno Modena che, oltra ad aver schierato un nutrito gruppo di atleti, è salita sul podio in tutte le categorie.

Nelle femmine U15 la doppietta oro e argento è stata appannaggio di Margherita Giannotti e Sala Elisa che con la performance di Vittoria Celloni è stato vinto anche il titolo a squadre.

Nei coetanei U15 maschi Simone Cadalora a Mattia Bellini hanno conquistato rispettivamente argento e bronzo. Anche per loro vittoria a squadre grazie al contributo di Giovanni Vignoli.

Il copione si è ripetuto con le femmine U13 capaci anche loro di salire sui gradini d’argento e di bronzo con Alessia Canto e Nina Samardzic a cui si è aggiunta Vittoria Pedroni per il titolo a squadre.

Un monopolio sul podio U13 maschile con Gilberto Ibraimo secondo e Alessandro Ferraresi terzo e con Matteo Nocetti a completare la vittoria per la squadra.

Un oro, quattro argenti e tre bronzi il bottino individuale e quattro ori (su quattro!!) il bottino a squadre ha permesso alla società modenese di festeggiare anticipatamente il Natale e di potersi fregiare del titolo di squadra più titolata in campo nazionale. In tutta la stagione gli innumerevoli podi conquistati non hanno mai fatto calare l’attenzione sul lavoro che tutto il team modenese sta portando avanti. Grazie alla dirigenza capeggiata da Pierpaolo Alessandro, alla direzione tecnica di Simone Cavicchioli, al coordinamento di Valentina Marchesi e Richard Ferrari e al lavoro di tutti i tecnici coinvolti, l’eccellenza del pentathlon parte dalle rive del Secchia per poi irrigare tutto il resto del territorio nazionale.

