Ponyadi 2019, tre podi per gli atleti modenesi del circolo Equilandia

Dal 28 al 30 si è tenuta a Roma la manifestazione di sport equestre su pony "Ponyadi KEP Italia 2019" che ha visto in gara quattro giovanissimi cavallerizzi del Circolo Ippico "ADS Equilandia Club" di Nonantola(MO) via Maestra di Bagazzano. Serena Di Maria, Sabrina Zironi, Annalisa Branchini e Nicolò Michielli hanno gareggiato in rappresentanza dell'Emilia-Romagna, cimentandosi in vari tipi di monta.

Nelle specialità dressage e a squadre gli atleti modenesi hanno ottenuto risultati lusinghieri, data, anche, la partecipazione di oltre 800 atleti iscritti alle gare.

Nel dressage 2° posto per Sabrina Zironi, 3°per Serena Di Maria, 4°per Nicolò Michielli e 5° per Annalisa Branchini. Nella competizione a squadre 2° posto per Nicolò Michielli e Serena Di Maria, 4° invece per Sabrina Zironi, Annalisa Branchini.

"Non si sono mai lamentati - spiega Lisa Bertacchini, fondatrice del circolo nonantolano - nonostante l'afa della capitale e i ritmi serrati della quattro giorni. La parola chiave di questo evento è, dunque, emozioni e scuola di vita. Atleti che con tutte le difficoltà di un evento impegnativo e di una concorrenza forte non hanno abbassato la guardia mai, neppure nelle ore di caldo torrido. Una delle atlete ha avuto un colpo di calore. E' stata immediatamente aiutata dallo staff medico del posto. La mia allieva, nonostante fosse alle prese con quel malore, ha voluto continuare fino all'ultimo. Quando dico che oltre a commuovermi mi sbalordiscono posso ora essere creduta. Stiamo rientrando a Nonantola e già mi chiedono di quale altra gara ci occuperemo nelle prossime lezioni...".

Il circolo ippico nonantolano affianca atleti disabili e non, senza spazio per la pet-therapy: Equilandia è caratterizzata da un insegnamento che conduce l'atleta verso la prestazione, incluse quindi le gare, quando esse sono nelle potenzialità del singolo.

ANAC Sezione Modena e Accademia Militare di Modena hanno assistito e aiutato gli atleti nella preparazione, insieme a Clemente Forni, Michele Della Pace (CT), Fortunato Buffoni (vice CT), Gianni Boni. Barbara Scapin, di Anac Sezone Modena, era presente in veste di volontaria.

