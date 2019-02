Endurance Okoije e Viviana Mawuli sono i ragazzi più veloci di Modena tra le Scuole Medie

Prima giornata di gare con risultati interessanti e grande partecipazione a ‘La ragazza e il ragazzo più veloci di Modena’. L’evento giunto alla sua 33esima edizione, organizzato dalla Fratellanza e quest’anno sponsorizzato dal Gruppo Hera, ha visto questa mattina affrontarsi sul rettilineo della pista Indoor del Campo Comunale i giovani delle classi seconde e terze medie, ovvero nati nel 2005 e 2006.

Carpenito davanti a tutte nelle 2006

Ad aprire le danze nel mercoledì di gare sono state le ragazze di seconda media, nate nel 2006. Dopo una lunga serie di batterie, dalle quattordici alle quindici per ogni categoria e annata, i giudici di gara hanno redatto la classifica per designare le dodici ragazze qualificate alle due finali. Il regolamento è il medesimo per tutte le categorie, maschi e femmine nate nel 2005 e 2006. In una finale per il primo posto davvero combattuta ha trovato lo sprint vincente al photofinish Mariasole Carpineto della Scuola Lanfranco, proprio nel giorno del suo compleanno, che con 8.85 ha preceduto di tre centesimi Ginevra Ottaviani e di cinque Martina Salerno.

Costanzini sfiora il muro degli otto secondi

Meno battaglia, ma non per questo risultati cronometricamente meno interessanti, in campo maschile. Dopo l’8.18 realizzato in batteria, Samuele Costanzini della Scuola Guidotti si è migliorato in finale, chiudendo ancora davanti a tutti in 8.07. Il giovane, già atleta in forza alla Fratellanza, ha vinto la sfida in famiglia con Oliver Fiumicelli, mentre al terzo posto si è piazzato Wei Qiang Wu.

Mawuli si conferma tra le 2005

Dopo aver conquistato il successo già lo scorso anno, alla prima partecipazione a ‘La ragazza e il ragazzo più veloci di Modena’, Viviana Mawuli della Scuola Lanfranco si è ripetuta in questa edizione fermando il cronometro in finale sul tempo di 8.51. Una gara quella fra le ragazze nate nel 2005 che ha visto sostanzialmente le stesse protagoniste dello scorso anno, ad eccezione della seconda classificata, Greta Remitti, che ha preceduto Giulia Cornia, Giada Lodi, Giulia Lodi e Martina Carulli facendole scendere di una posizione rispetto a dodici mesi or sono.

Okoije è il ragazzo più veloce delle Scuole Medie

Protagonisti diversi o sensibili miglioramenti quelli apprezzati in campo maschile. Endurance Okoije della Scuola Mattarella coglie il successo dopo il quarto posto dell’anno scorso, migliorandosi di quasi mezzo secondo e fermando il tempo su un notevole 7.86. Okoije è l’unico atleta di giornata a scendere sotto il muro degli otto secondi, alle sue spalle un centesimo sopra questa soglia si è classificato Alessandro Garofalo e terzo Joanito Bamouni.

Lanfranco prima nelle classifiche per scuole

Come ogni anno oltre alle premiazioni per i primi dodici classificati, di ogni categoria maschile e femminile, anche le scuole sono state protagoniste in base alle classifiche stilate al termine delle gare. Ogni istituto poteva schierare un massimo di otto atleti per categoria, a concorrere al punteggio finale erano però i migliori cinque e per entrare nella graduatoria era necessario schierare ragazzi in tutte e quattro le diverse competizioni. Nonostante distacchi davvero minimi, però, sia in campo maschile che femminile a trionfare è la Scuola Lanfranco, davanti a Mattarella e Ferraris. Domani in programma la seconda giornata di gare, con dodici istituti superiori che saranno rappresentati dagli studenti di prima e seconda.

CLASSIFICA RAGAZZE (Nate nel 2006)

1) Mariasole Carpenito – Scuola Lanfranco – 8.85

2) Ginevra Ottaviani – Scuola Paoli – 8.88

3) Martina Salerno – Scuola Cavour – 8.90

4) Emma Martignani – Scuola Mattarella – 8.94

5) Sofia Diacci – Scuola San Carlo – 9.03

6) Martina Zenzola – Scuola Cavour – 9.04

7) Sara Poletti – Scuola Ferraris – 8.97

8) Francesca Casagrande – Scuola Mattarella – 9.20

9) Eleonora Menozzi – Scuola Guidotti – 9.20

10) Valentina Vaccari – Scuola Guidotti – 9.21

11) Francesca Orlandi – Scuola Mattarella – 9.21

12) Alessia Gavioli – Scuola Lanfranco – 9.34

CLASSIFICA RAGAZZI (Nati nel 2006)

1) Samuele Costanzini – Scuola Guidotti – 8.07

2) Oliver Fiumicelli – Scuola Mattarella – 8.25

3) Wei Qiang Wu – Scuola Lanfranco – 8.29

4) Lision Rahova – Scuola Ferraris – 8.34

5) Samuele Madera – Scuola Marconi – 8.39

6) Federico Carta – Scuola Marconi – 8.58

7) Andrea Barbieri – Scuola Guidotti – 8.51

8) Cesare Mazzoli – Scuola San Carlo – 8.63

9) Jeoff Russel Villanueva – Scuola Paoli – 8.65

10) Rodrigo Ottani – Scuola Lanfranco – 8.66

11) Leonardo Bardelli – Scuola Guidotti – 8.68

12) Jacopo Menzani – Scuola Carducci – 8.68

CLASSIFICA CADETTE (Nate nel 2005)

1) Viviana Amponsah Mawuli – Scuola Lanfranco – 8.51

2) Greta Remitti – Scuola San Carlo – 8.73

3) Giulia Cornia – Scuola Ferraris – 8.83

4) Giada Lodi – Scuola Paoli – 8.85

5) Giulia Lodi – Scuola Paoli – 8.96

6) Martina Carulli – Scuola Mattarella – 8.96

7) Lisa Montorro – Scuola Guidotti – 8.93

8) Agnese Casati Rollieri – Scuola Lanfranco – 9.08

9) Sara Goldoni – Scuola Mattarella – 9.08

10) Daria Zanichelli – Scuola Paoli – 9.14

11) Alice Consoli – Scuola Paoli – 9.18

12) Elisa Sala – Scuola Marconi – 9.38

CLASSIFICA CADETTI (Nati nel 2005)

1) Endurance Okoije – Scuola Mattarella – 7.86

2) Alessandro Garofalo – Scuola Cavour – 8.01

3) Joanito Bamouni – Scuola San Carlo – 8.11

4) Ludovico Vicini – Scuola Guidotti – 8.12

5) Said Abassid – Scuola Cavour – 8.23

6) Andrea Kroustalakis – Scuola Il Calvino – 8.29

7) Mattia Cremaschi – Scuola Ferraris – 8.20

8) Fares Shanableh – Scuola Carducci – 8.26

9) Alessandro Di Bitonto – Scuola Il Calvino – 8.32

10) Riccardo Incerti – Scuola Carducci – 8.38

11) Sideth Michele Di Paolo – Scuola Lanfranco – 8.40

12) Simone Dall’Olio – Scuola Lanfranco – 8.42

CLASSIFICA PER SCUOLE CATEGORIA FEMMINILE

1) Scuola Lanfranco – 1:32.84

2) Scuola Mattarella – 1:33.34

3) Scuola Ferraris – 1:34.37

4) Scuola Cavour – 1:34.55

5) Scuola Guidotti – 1:34.74

6) Scuola Paoli – 1:34:83

7) Scuola San Carlo – 1:53.13

8) Scuola Il Calvino – 1:35.96

9) Scuola Marconi – 1:38.56

CLASSIFICA PER SCUOLE CATEGORIA MASCHILE