Memorial Borsari, in finale si incontrano Solignano e Bar Nonantolana

Dopo due combattutissime semifinali conquistano la finale il Solignano e il Bar Nonantolana. Nella prima partita il Solignano passa in svantaggio pur avendo dominato col possesso palla ,ma la Monari cinica, riparte sempre velocemente in contropiede e riesce a portarsi in vantaggio a metà del primo tempo. Nel secondo tempo la partita non cambia e la Monari riesce a portarsi addirittura sul 5-2 colpendo anche due pali clamorosi , ma il Solignano non si da per vinto e trova il pareggio all’ultimo minuto di gioco che gli permette di arrivare ai rigori per poi vincerli e aggiudicarsi cosi la finale.

Nella seconda partita il Diamante srl passa subito in vantaggio per poi essere pareggiato e superato da un ottimo Bar Nonantolana.Nel secondo tempo la partita si scalda perché nessuna delle due squadre ci sta a perdere.All’ultimo minuto di gioco il Diamante srl riesce a pareggiare ma dopo una lunghissima gara di rigori il bar Nonantolana vince ed approda cosi’ in finale.

Alta l’affluenza di pubblico sulla tribuna che ha assistito alle due bellissime partite. La finale si giocherà mercoledi 27/6 alle ore 21.00.