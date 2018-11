Calcio, Modena: dai campi di Serie D buone notizie per i canarini

Lo scivolone del Modena non ha compromesso la classifica che vede i canarini ancora a sei punti dalle seconde. I risultati della giornata di Serie D infatti sono stati tutto sommato favorevoli ai canarini con il Fanfulla che ha perso 6-2 in casa della Pergolettese, quest’ultima approdata a 16 punti pari proprio agli avversari di oggi. Sale a 16 punti in seconda posizione anche il Vigor Carpaneto che ha vinto contro l’Axys Zola, mentre il Pavia ha perso a Sasso Marconi, rimanendo così a 15 punti e facendosi raggiungere dalla Reggio Audace, vincente oggi in casa del Calvina. Arginati i rischi della debacle dei gialloblù che ieri in casa hanno perso per la prima volta in campionato facendosi sopraffare per 4-1 dal Fiorenzuola. Il morale deve rimanere alto, ma vietato adagiarsi sugli allori. Oggi è andata bene, ma non bisogna perdere il passo per non dover soffrire in futuro.