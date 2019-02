Torneo Boldrini, tutti i campioni del torneo giovanile CSI Modena

Si è conclusa con successo la 24esima edizione del Memorial Boldrini, tra i tornei di calcio giovanile invernali più grandi d'Italia, organizzato dal Centro Sportivo Italiano di Modena: 340 le squadre iscritte con il coinvolgimento di oltre 6mila bambini iscritti. In tutto 16 le categorie, per 812 partite disputate nell’arco di 3 mesi su 37 impianti (tra palestre e campi in erba sintetica) sparsi per tutta la provincia di Modena.

Quattro titoli per la Monari, tre per San Michelese, due per Audax Casinalbo, Virtus Castelfranco, Corlo, Atletic Cdr: sono queste le società più titolate.

RISULTATI:

Baby 5 a5: V.Castelfranco – San Michelese Verde 4-2

Under 8 a5: Monari Blu – San Michelese Bianca 3-0

Under 8 a7: Castelnuovo Azzurra – PGSmile Azzurra 1-3

Primi Calci a5: Audax Rossa – Pozza 6-2

Primi Calci a7: Atletic CDR – Pol. San Faustino 4-3

Under 10 a 5: Virtus Ancora – Atletic CDR 2-3

Under 10 a 7: Castelvetro Azzurra – Audax Rossa 2-3

Pulcini a7: Atletic CDR - Corlo 0-4

Pulcini a5: San Michelese Bianca – Consolata Blu 9-7

Under 12 a7: Real Sala Bolognese - San Michelese Bianca 1-4

Under 12 a5: Corlo – Taccini 4-1

Esordienti a7: Castelvetro - Monari 3-4

Under 14 a7: San Michelese – Madonna di Sotto 4-2

Giovanissimi a7: Monari - Audax Rossa 4-3

Allievi a7: V.Castelfranco -Junior Finale Bianca 4-2

Allievi Sperimentali a7: Monari- Terre di Castelli 6-1

