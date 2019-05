Calcio a 5, i risultati del torneo "Under Futsal for Aseop"

Si è svolto sabato 4 maggio presso gli impianti del Palacus di Modena il 1° torneo benefico "UNDER FUTSAL FOR ASEOP" riservato alle categorie giovanili under 17 e Under 19. La giornata ha avuto inizio con una breve presentazione del presidente del Cus Diego Caravaglios che ha dapprima ricordato come il Cus sia sempre in prima linea nell'organizzazione di iniziative di beneficenza e sport ringraziando tutte le società partecipanti per la presenza. In seguito ha ricordato come il Cus e l'Università per la promozione e la crescita del Futsal partecipino tutti gli anni ai campionati nazionali universitari con la speranza quindi che tale manifestazione possa veicolare tanti ragazzi presenti a far parte nei prossimi anni della nostra selezione universitaria in collaborazione con le loro società sportive per portare in alto i colori di Modena e Reggio Emilia. Infine ha preso la parola il presidente di Aseop che ha ringraziato le società partecipanti per le donazioni e la presenza e promosse diverse delle iniziative proposte da Aseop.

Le 12 squadre della regione partecipanti: Alchemia, Cavezzo, Cus Mo.Re, Eagles Sassuolo, Fossolo 76, I Love Wainer, Gennarini, Modena C5, Montale Fc, Olympia Regium, Real Casalgrandese, Sant'agata Futsal, hanno così iniziato a giocare sui tre campi del Palacus battagliando nel pieno fair play per la qualificazione alle fasi finali.

Tutte le squadre hanno donato la loro quota d'iscrizione ad Aseop (Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica) e durante tutta la manifestazione atleti e tifosi hanno continuato a donare presso lo Stand Conserve della Nonna.

Per quanto riguarda il Torneo ad aggiudicarsi la manifestazione è stata l'Olympia Regium che in finale ha superato il Sant'Agata Futsal al termine di una finale combattuta ed emozionante. L'Olympia ha dimostrato la sua superiorità vincendo tutte le partite del girone e le successive partite a eliminazione diretta. Secondo posto per i bolognesi del Sant'agata che dopo aver perso cpoi padroni di casa del Cus Mo.Re nel girone hanno macinato gioco e vittorie fino alla finale persa appunto contro l'Olympia Regium. Terzo posto deciso ai tiri liberi con Gennarini che dimostra maggior freddezza di Alchemia conquistando così il bronzo. Dal 5 al 8 posto si qualificano Cus Mo.Re, Cavezzo, Real Casalgrandese e Montale Fc. Ed alla fine del torneo terzo tempo con tutte le squadre a scambiarsi battute e chiacchiere tra cibo ed allegria

Grandi attestati di stima da parte di tutte le squadre partecipanti e un grande grazie al magnifico staff del nostro Luigi Frigieri per come ha saputo organizzare questa fantastica manifestazione.

