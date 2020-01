Trofeo CAE FISI Audi Zentrum Bologna, un podio tutto modenese a Passo del Lupo

Si sono svolte a Passo del Lupo le prime gare stagionali di sci alpino del circuito FISI regionale per il Trofeo CAE FISI Audi Zentrum Bologna - Natura Nuova che coinvolge la categoria pulcini (2008-2011). La stazione del Cimone, nonostante le scarse nevicate invernali, ha preparato piste impeccabili per tutti gli sciatori presenti nel comprensiorio e per i 130 piccoli atleti impegnati nelle competizioni. Sabato si è svolto uno slalom speciale a pali nani e domenica uno slalom gigante sull’impegnativa Direttissima Paletta. I piccoli atleti hanno affrontato la pista con grinta e determinazione e come sempre sono tante le soddisfazioni per i colori modenesi.

Nel Trofeo “Biolchini Formaggi “di sabato i colori modenesi hanno trionfato con Emma Antoni, Matteo Martinelli, Romina Chiarugi e Jacopo Martinelli (Frignano Ski Team) e Alberto Turchi (Fanano 2001). Sul podio anche Nicola Bianconi, Gabriele Ferrari, Nicola Querciagrossa, Francesco Pellicone (Sci Club Sestola), Gabriele Nieri, Matteo Novi (Sci Club Riolunato), Matilde Libbra, Marco Torri, Filippo Emanuele Bacchi (Frignano Ski Team), Achille Turchi, Greta Lenzini (Fanano 2001).

Domenica, nel “Trofeo Giorgio Minelli – Latteria Melchiorri” è tutto modenese il podio della categoria baby1 femminile con Sara Franci (Sci Club Sestola), Emma Artoni (Frignano Ski Team) e Caterina Pirozzi (Sci Club Sestola) e anche quello della categoria baby 1 maschile con Alberto Turchi (Fanano 2001), Nicola Bianconi (Sci Club Sestola) e Lorenzo Prando (Sci Club Sestola). Francesco Merighi (Sci Club Sestola) si aggiudica la categoria baby 2 maschile, completa il podio il suo compagno di squadra Gabriele Ferrari. I cuccioli 1 sono rappresentati da Romina Chiarugi (Frignano Ski Team), Nora Contini (Sci Club Riolunato) , Nicola Querciagrossa (Sci Club Sestola) e Francesco Giorgione (Sci Club Riolunato), tutti a podio. Infine Andrea Sancassani (Sci Club Riolunato) si aggiudica la gara dei più grandi.

Il podio degli sci club parla invece solo modenese con lo Sci Club Sestola al primo posto, lo Sci club Riolunato al secondo e il Frignano Ski Team al terzo.

