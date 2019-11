Golf, Donaggio e Barberini vincono il 30°Trofeo Ghirlandina

Sono i giovanissimi Francesco Donaggio e Marco Federico Barberini i vincitori del 30esimo Trofeo Ghirlandina di golf giocato al Modena Golf sabato e domenica scorsi.La gara giocata sulle 36 buche ha visto una grande partecipazione di golfisti. È una delle gare più vecchie del circolo.

Secondi Classificati con 14 colpi in più Claudio Cavicchioli e Cecilia Ballarini. A seguire vincono: Leonardo Silba – Massimo Brandoli .

Giacomo Camocardi –Umberto Corali in prima categoria mentre in seconda vincono:Luca Vaccari – Roberto Giusti e Giorgio Borelli – Cesare Gusberti. In 3a Categoria: 1° Class. Marco Malti – Emanuel Manfredini Punti, 2° Class. Sesto Bonacini – Paola Leonardi.

Premi Speciali:

1° Netto Di 1a Giornata: Antonio Poggioli – Alessandro Lorenzini Punti

1° Netto Di 2a Giornata Aggregata : Nedo Brogi – Andrea Forabosco

1° Netto Di 2a Giornata Louisiana: Andrea e Luca Bedeschi .