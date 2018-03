Tennistavolo Fitet regionale a Manzolino, un altro trionfo per 150 atleti

Grande successo a Manzolino del tennistavolo regionale con i tre tornei organizzati dalla Fitet Emilia Romagna. Domenica 4 marzo, in provincia di Modena, sono scesi in campo ben 105 ragazzi in una competizione giovanile, diverse ragazze nel torneo a squadre di Serie C femminile, mentre altri 13 giovani atleti, selezionati tra i migliori in regione, si sono cimentati nella fase regionale nel seguitissimo Ping Pong Kid’s dalla quale sono usciti 4 nomi che ora dovranno dimostrare il loro valore ai nazionali Fitet.

A livello di risultati, nel singolo maschile Giovanissimi vince Andrea Bragadini del Cortemaggiore, che precede il compagno di squadra Francesco Melilli; terzo il promettente Antonio Barbaro dell’Arsenal Cadelbosco e quarto Riccardo Clabacchi degli Alfieri di Romagna.

Nel singolo femminile Giovanissimi, vince Alessandra Benassi del Cortemeggiore, davanti ad Anna Dall’Asta dell’Audax, a Maria Gioia Picu dell’Acli Lugo e ad Ambra Righi, sempre dell’Audax. Passiamo al singolo Ragazzi dove esulta Daniele Rossi del Maior, che batte in finale Lorenzo Armani del Cortemaggiore. Terzo Andrea Saltini dell’Arsenal Cadelbosco; chiude al quarto posto Edoardo De Luca degli Alfieri di Romagna. Tra le Ragazze, invece, sale sul gradino più alto del podio Aurora Vannucci del San Polo, davanti a Cloe Ceré dell’Acli Lugo, poi una coppia del Cortemaggiore formata da Giovanna Hu Yaxin e Darla Zerbini. Negli Allievi, invece, successo per Mattia D’Aniello del San Polo, che precede i due Alfieri di Romagna Mattia Cannalire e Simone Manuzzi; chiude Gabriele Melilli del Cortemaggiore. Nel singolo maschile Juniores in trionfo Luca Tosatti degli Alfieri di Romagna, davanti ad Alessandro Casini del Villa d’Oro; poi Maicol Stefanelli della Fortitudo e Ruggero Brugugnoli anch’egli degli Alfieri. Chiudiamo questa prima carrellata di ragazzi con il singolo femminile Allieve e Juniores, nel quale vince Nathania Dela Cruz Shanaia del Cortemaggiore, davanti alla compagna di squadra Romina Solis Villao Nathalia; poi Sara Ferrari Sara del Vittorino de Feltre e infine Stefania Rigolli, anch'essa del Cortemaggiore.

Passando al singolo promozionale Under 10, sale sul gradino più alto del podio Roberto Gamberoni, seguito da Aron Chiodi, poi Lorenzo Antonioli e infine Luca Raggini.

Nel singolo promozionale Under 14, invece, vince Daniele Cantarelli, poi Francesco Raule, Michele Cappucci e Stefano Zorzan

SERIE C FEMMINILE. Nella stessa giornata si è svolto anche il concentramento di ritorno del campionato femminile a squadre Serie C, nel quale, dopo un’appassionante sfida tra le quattro compagini iscritte, che si sono scontrate in un girone unico con formula Davis (4 singolari e 1 doppio), ha prevalso la formazione Maior, seguita dalla Nettuno, poi il Vittorino De Feltre e infine la Fortitudo. Maior e Nettuno potranno disputare ora i play-off per arrivare in Serie B nazionale.

PING PONG KID’S. A completamento della giornata pongistica, sempre a Manzolino, ha avuto luogo la fase regionale del Ping Pong Kid’s, una manifestazione ludico-motorio-attitudinale che, attraverso varie prove, ha selezionato la rosa di atleti della nostra regione che parteciperanno alla fase nazionale. All'appuntamento erano presenti 11 ragazzi divisi in 4 categorie. Al termine delle prove, hanno conquistato il pass per i nazionali Andrea Bragadini del Cortemaggiore (categoria maschile 1), Riccardo Clabacchi degli Alfieri di Romagna (categoria maschile 2), Alessandra Benassi del Cortemaggiore (categoria femminile 1) e Maria Picu Gioia dell’Acli Lugo (categoria femminile 2)

