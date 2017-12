Roma Sassuolo 1 - 1 | Missiroli fa lo sgambetto a Di Francesco

Decisivo il VAR nel match tra Roma e Sassuolo. Due i gol annullati grazie alla nuova tecnologia. Nel primo tempo la Roma passa in vantaggio, nel finale Missiroli pareggia i conti.

IL MATCH - Partenza complicata per la Roma che subisce subito la pressione del Sassuolo, in particolare con Politano sempre più ispirato che prende la mira all'11' ma calcia troppo centralmente, ci riprova un minuto dopo su cross di Ragusa e chiama Alisson a impegnarsi. Errore della difesa neroverde al 32' quando Dzeko riceve palla al centro dell'area e serve l'ex Pellegrini lasciato solo sulla destra che può calciare in porta indisturbato. Vicino al pareggio il Sassuolo al 37' con Ragusa che entra in area in velocità e tira dalla sinistra, ma Alisson si oppone. Nella ripresa prova Missiroli di testa appostato sul secondo palo, ma non trova la porta. Bella parata di Consigli su Nainggolan al 56', con la palla che sfiora il palo e termina in angolo. Ripartenza poi del Sassuolo con Ragusa che salta Juan Jesus e calcia troppo frettolosamente mandando il pallone alto sulla traversa. Ancora grande parata di Consigli su El Shaarawy al 65': il 'faraone' da due passi calcia a botta sicura, ma il portiere neroverde si oppone. Annullato per fuorigioco un gol di Dzeko al 71': l'attaccante aveva tirato una gran botta sotto alla traversa; il VAR conferma la chiamata del guardalinee. Conclusione dalla distanza di Dzeko che rimbalza davanti alla porta ma termina fuori. Arriva all'83' il pareggio dei neroverdi con Missiroli che di testa insacca un bell'assist di Peluso. Annullato anche un gol di Florenzi all'86' con l'aiuto del VAR.

ROMA: Alisson; Florenzi, Manolas (47' Juan Jesus), Fazio, Kolarov; Pellegrini (83' Under), De Rossi, Nainggolan; Schick (51' El Shaarawy), Dzeko, Perotti. A disp.: Skorupski, Lobont, Moreno, B.Peres, Palmieri, Gonalons, Strootman, Gerson, Antonucci. All.: Eusebio Di Francesco

SASSUOLO: Consigli; Lirola, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; (72' Mazzitelli), Politano (89' Cassata), Falcinelli, Ragusa (58' Matri). A disp.: Pegolo, Marson, Rogerio, Gazzola, Dell’Orco, Frattesi, Pierini. All.: Giuseppe Iachini

ARBITRO: sig. Orsato

RETI: 32' Pellegrini, 83' Missiroli

NOTE: ammoniti Dzeko, Magnanelli, Falcinelli.