Roma Sassuolo 4 - 2, le pagelle | Ferrari flop, Berardi in gran forma

Ecco le pagelle di Roma Sassuolo 4-2.

ROMA: Lopez 6; Florenzi 6.5 (73' Spinazzola s.v.), Mancini 6.5, Fazio 6, Kolarov 6.5; Cristante 7, Veretout 6; Kluivert 7.5 (72' Zaniolo s.v.), Pellegrini 8.5 (84' Pastore s.v.), Mkhitaryan 7; Dzeko 8.

SASSUOLO: Consigli 6; Marlon 5, Chiriches 5, Ferrari 4.5, Peluso 6 (70' Muldur s.v.); Duncan 6 (83' Traorè s.v.), Obiang 5.5, Locatelli 5.5 (46' Toljan 6); Berardi 8; Caputo 6.5, Defrel 5.5.

MIGLIORI TODAY

BERARDI 8 - Cinque gol in due partite non possono passare inosservati. Dopo la tripletta contro la Sampdoria, trova una splendida punizione contro la Roma e poi raddoppia intendendosi ancora una volta alla perfezione con Caputo. Purtroppo il risultato per la squadra è negativo, ma la sua prestazione fa ben sperare.

PEGGIORI TODAY

FERRARI 4.5 - Primo tempo completamente sbagliato dal difensore neroverde che ha più di qualche responsabilità sui gol della Roma. I compagni di reparto non fanno miglior figura, a parte Peluso che raggiunge al pelo la sufficienza.