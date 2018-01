Run With Us: riparte la preparazione gratuita per la Corrida di San Geminiano

L’Epifania che tutte le feste si porta via ha riacceso l’attenzione sui buoni propositi dell’anno nuovo. E se tra questi desiderate rimettervi in forma, inserendo qualche ora di attività fisica nella vostra agenda, la Corrida di San Geminiano vi viene incontro. Iniziano infatti lunedì 8 gennaio gli allenamenti gratuiti per preparare la corsa del patrono di Modena, che vede ogni 31 gennaio quasi 6.000 partecipanti al via dei due percorsi: la Minicorrida di 3km ed il percorso tradizionale di 13km e 350 metri.

Gli allenamenti al campo di atletica. Per il quinto anno consecutivo la Fratellanza 1874 spalanca le porte del proprio campo di atletica leggera, ed offre l’assistenza dei propri tecnici a servizio di tutti i corridori della città. Non importa la velocità con cui uno corra: a Run With Us ci sono allenamenti sia per chi dal cammino si approccia alla corsa, sia per i runners più evoluti che vogliono tagliare il traguardo della Corrida al di sotto dell’ora.

“Run With Us”: dove e quando. Il progetto, nato nel dicembre 2013, prevede 7 allenamenti gratuiti da lunedì 8 Gennaio sino al 31 Gennaio. Gli allenamenti iniziano al campo comunale di atletica leggera (via Alfonso Piazza) tutti i lunedì e mercoledì sera (dalle 19:30 alle 21:00) I partecipanti vengono divisi per livelli: da chi parte da zero, a chi è già un corridore avanzato.

Rwu: i numeri di questi quattro anni. In queste quattro stagioni quasi 600 persone hanno partecipato al progetto, che ormai è diventato una vera e propria filosofia di vita. Anche quest’anno oltre 100 persone hanno aderito a Rwu, frequentando due volte a settimana gli allenamenti proposti dai 5 coach del progetto.

Rwu: trasmette la passione per la corsa. Trasmettere la cultura del benessere attraverso la salutare pratica sportiva, utilizzando come veicolo uno degli eventi più partecipati in città: la Corrida di San Geminiano. I partecipanti vengono suddivisi in diversi gruppi di allenamento, in base allo stato di partenza dei partecipanti. Il menù studiato dallo staff della Fratellanza 1874 non sarà solo a base di corsa, ma ci saranno ogni allenamento momenti di mobilità articolare, tonificazione ed allungamento muscolare. Insomma nulla sarà lasciato al caso.