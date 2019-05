Formigine, 500 ginnasti di ogni età per il saggio 2019 di Solaris

Grande successo per il tradizionale saggio Solaris, tenutosi a Formigine lo scorso sabato, 18 Maggio. Una grande caccia al tesoro che tra musiche, percorsi e esibizioni ginniche ha portato sul palco del Palazzetto dello Sport quasi 500 atleti dai 3 agli 80 anni. Un'esibizione che ogni anno commuove i genitori alla prima esibizione e stupisce i più navigati che, già atleti della società, adesso vedono sul palco i propri figli. Un impegno che non si dimentica mai degli altri, infatti il saggio è stata occasione per raccogliere fondi per il finanziamento del progetto per l’acquisto dell’ecografo della Biblioteca del Gufo.

Il 2019 è stato un anno ricco di esperienze, 733 gli iscritti alla stagione sportiva 2018/2019, più di 1000 le presenze alle gare degli atleti Solaris con risultati importanti conquistati anche a livello nazionale

“Al di là dei numeri -spiega la presidente Giuliana Balboni Cattani- credo sia opportuno sottolineare anche la qualità del nostro lavoro. Con il nostro sport vogliamo educare all’impegno, al sacrificio, alla stima di sé e degli altri, al rispetto per il proprio corpo, all’amore per la ginnastica che è bellezza, forza, armonia, coordinazione. Noi crediamo di innescare virtuosi meccanismi di crescita con il nostro lavoro in palestra, per accompagnare i bambini e i giovani nel loro cammino verso l’età adulta. Siamo anche convinti di inserirci pienamente e con successo nella promozione della salute e di sani stili di vita sia con il lavoro sui giovani che con quello rivolto agli adulti , agli anziani ed ai disabili”.

Tanti i progetti che sono stati avviati nel 2019, oltre all'attività nelle scuole e a nuovi progetti che coinvolgono bambini e genitori, si è continuato il lavoro con i disabili, coinvolgendo anche i giovani dei corsi in un percorso di formazione e impegno. L’attività della società prosegue anche nei mesi estivi con il Centro Estivo, quest’anno ancora più ricco con progettato attraverso esperienze e percorsi didattici.