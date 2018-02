Salernitana-Carpi 1-2 | Poli e Verna in gol, Carpi corsaro a Salerno

Un bel Carpi, concreto e propositivo, manda in gol Poli e Verna e batte ancora la Salernitana 2-1 a casa sua (come un anno fa), scala l’alta classifica. Un successo ottenuto con un pizzico di logica sofferenza, e dovuto anche agli errori di mira dei granata padroni di casa, ma che premia le scelte di Calabro, bravo sia nel limitare fin quanto possibile il gioco dei campani che nel colpirli nel momento topico del match. Il tecnico salentino ha subito dato fiducia al nuovo arrivo Garritano, ed è stato ripagato da una prestazione di ottimo livello da parte del centrocampista calabrese. Un Carpi in crescita che dà la sensazione di non avere ancora espresso appieno il suo potenziale. Che sia iniziato a Salerno un altro campionato per i biancorossi è presto per dirlo, le verifiche ce ne saranno tutti i sabati a partire da quello prossimo venturo, al “Cabassi” contro la Cremonese, ma intanto la squadra ha agganciato in classifica il plurimilionario Bari ed è a un solo punto dagli stessi grigiorossi e dall’ex capolista Parma.

LA PARTITA. Calabro lancia dal 1’ il nuovo arrivo Garritano, Di Chiara parte dalla panchina. Si parte col 4-4-2, con l’ex Chievo esterno alto, ma modulo flessibile in corso d’opera. Salernitana con Sprocati e Di Roberto appena dietro la punta centrale Rossi, Palombi resta inizialmente a sedere. Dopo una manciata di secondi c’è il primo blando tentativo dei granata di casa, con debole conclusione di Rossi che “telefona” a Colombi che risponde presente. Buono l’approccio dei biancorossi, che pressano alto nel tentativo di tenere la Salernitana più possibile lontana dalla propria area e di inaridirne le fonti di gioco. Al 9’ i ragazzi di Calabro si propongono con Verna, insidioso tiro-cross che finisce poco alto sulla traversa di Radunovic. Risponde la Salernitana, sempre da sinistra: al 14’ Zito, innescato da Odjer, stoppa di petto e mette in mezzo un rasoterra, ci pensa Brosco a spazzare via il pallone. Poco dopo su un cross di Calapai è Schiavi ad anticipare Melchiorri. Primo cartellino giallo, come spesso accade, è a carico di Mbaye che “azzoppa” Odjer che resta a terra infortunato. Mentre si sta preparando la sostituzione (Monaco dentro, con Zito accentrato e Vitale spostato sulla linea dei centrocampisti), la Salernitana al 23’ costruisce la prima azione pericolosa con Di Roberto che assiste Sprocati il cui destro impegna severamente Colombi. Replica il Carpi al 28’, Garritano pesca Melchiorri, il quale prima va via con un numero a Schiavi, poi però il capitano della Salernitana interviene con la punta del piede e si prende la rivincita, servendo Radunovic con un retropassaggio. Opportunità appetitosa per la Salernitana al 40’ su calcio di punizione (fallo di Calapai su Vitale), ma Di Roberto pecca di egoismo e tenta un’improbabile conclusione che finisce lontano dai pali. Fuochi d’artificio nel finale del primo tempo. Al 42’ Carpi scappa in vantaggio: Garritano avanza sulla sinistra e scarica per Poli, il cui destro di potenza supera Radunovic Il difensore non segnava con la maglia del Carpi da oltre tre anni (pari a Crotone allo scadere nel settembre 2014). Ma la gioia dura pochissimo. I biancorossi si fanno raggiungere al 45’, “dimenticando” Sprocati – servito da Rossi - che ha tutto il tempo di battere Colombi.

La ripresa si apre con la Salernitana che sfiora al 3’, sempre con Sprocati, il gol del vantaggio su regalo della difesa biancorossa. Colombi rimedia con la gamba sinistra. Il Carpi tira un sospirone di sollievo all’8’. Casasola apre per Vitale, che calcia malissimo da distanza ravvicinata: ne viene fuori un tiro molle che Colombi para senza alcuna difficoltà. Al 12’ è Zito a sfiorare il palo dopo un appoggio di Pucino. Il Carpi si vede poco dopo il quarto d’ora con una fulminante ripartenza condotta da Mbakogu, fermato sul più bello da un bel recupero di Casasola. Occasionissima per il Carpi al 21’ proprio Mbakogu entra in area da posizione decentrata dopo un difettoso intervento di Schiavi, ma si fa neutralizzare la conclusione ravvicinata da un ottimo Radunovic. Il nigeriano avrebbe però potuto servire Melchiorri al centro dell’area, ma ha peccato di egoismo. Le squadre si allungano, sotto la pioggia dell’Arechi. E la Salernitana sfiora il 2-1, con un cross basso di Pucino che non viene sfruttato a dovere da Sprocati. La legge del calcio è spietata e sorride proprio ai biancorossi. Ci pensa Verna a riportare avanti la squadra di Calabro, monetizzando a dovere un assist di Mbakogu, Il Carpi colpisce e la Salernitana stenta a riprendersi dalla botta subìta. Anzi, i biancorossi sfiorano il tris con lo stesso Mbakogu. Il numero 10 biancorosso calcia a giro dall'interno dell'area: il pallone si impenna e supera di poco l'incrocio dei pali. Pachonik anticipa Sprocati in “zona rischio”, poi la palla carambola sul braccio, per l’arbitro non è rigore e forse ha ragione lui. Si gioca sotto un nubifragio. Debutta pure Di Chiara e nel finale Radunovic sbaglia il disimpegno e serve involontariamente Pasciuti, il quale vede la porta vuota e calcia a lato da distnza siderale.

GOL: 42’ Poli, 45’ Sprocati; nel s.t. 28’ Verna.

SALERNITANA (3-4-2-1): Radunovic 6,5; Casasola 6,5, Schiavi 5,5, Vitale 6; Pucino 6,5Minala 6, Odjer s.v. (24’ Monaco 6), Zito 6 (30’ st Palombi 6), Sprocati 6,5, Di Roberto 5,5 (13’ st Kiyine 6); Rossi 6,5.A disp. Iliadis, Russo; Popescu, Tuia, Della Rocca II, Rosina, Bocalon, All: Colantuono 6.

CARPI (4-4-2): Colombi 7; Pachonik 6, Brosco 6,5 Ligi 6, Poli 7; Calapai 6,5 Verna 7, Mbaye 6 (31’ st Sabbione 6), Garritano 7,5 (24’ st Pasciuti 6), Melchiorri 6 (41’ st Di Chiara s.v.), Mbakogu 6,5 A disp. Serraiocco, Capela, Concas, Giorico, Malcore, Bittante, Saric, Nzola, Saber. All: Calabro 7.

ARBITRO: Sig. Lorenzo Illuzzi di Molfetta (Colarossi/Sechi) IV uomo: Moriconi

NOTE: ammoniti pt 21’ Mbaye, 46’ Sprocati. Recupero 2’ 4’. Spettatori 6373 (minimo stagionale)