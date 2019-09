Carmelo Salermo lascia, a Romano Seghedoni l'80% del Modena Fc

Cambia ancora la compagine societaria del Modena Fc 2019. Oggi, di comune accordo tra le parti, Carmelo Salerno ha ceduto a titolo gratuito il suo 25% di quote al presidente Romano Sghedoni, che sale così all’80% del capitale della società canarina.

Il Modena F.C 2018 ringrazia Carmelo Salerno per il "grande ed importante lavoro svolto nell’anno della rinascita dei colori gialloblù, rivelandosi un prezioso punto di riferimento per staff, calciatori e tifosi. Carmelo ha messo tanta passione per la rinascita di questo club, a lui da parte di tutta la società il più sentito ringraziamento e in bocca al lupo per il futuro".