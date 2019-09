Sambenedettese Modena 1 - 1 | I canarini soffrendo portano a casa un pareggio

Parte male per i canarini che passano in svantaggio dopo il gol di Di Massimo che sembra scatenato e colpisce anche due pali. Riesce a rispondere però Rossetti prima della mezzora di gioco. Nella ripresa i canarini sembrano meno determinati a cerare la vittoria, ma riescono a contenere la Sambenedettese salvando il pareggio.

IL MATCH - Partita sentita, anche in campo, tra Sambenedettese e Modena. A provarci sono i padroni di casa all'8' con Di Massimo che colpisce il palo, ma prende solo la mira per il gol che arriva al 17' quando Politti sbaglia regalando la palla all'attaccante avversario che va completamente solo in porta e non sbaglia. Al 22' ancora Sambenedettese con Orlando che manca la porta di pochissimo. Reagisce allora il Modena che arriva un paio di volte nell'area avversaria e al 28' trova il pareggio con Rossetti che a un passo dalla porta deve solo toccare il perfetto cross dalla sinistra di Varutti. Al 32' Frediani sfiora il vantaggio con un tiro a giro sul secondo palo che esce di pochissimo. Spreca un'occasione clamorosa poi Rossetti al 43' quando gli arriva un cross dalla trequarti e lui, completamente solo, non arriva sul pallone di pochissimo. Un minuto più tardi grande parata di Gagno su Cernigoi di testa da distanza ravvicinata. Nella ripresa i padroni di casa sembrano scesi in campo con più determinazione rispetto al Modena. Al 61' ancora un palo di Di Massimo che sorprende la difesa alle spalle arrivando davanti a Gagno e ricevendo un cross spiovente dalla trequarti. Dopo il 70' cresce invece il Modena che arriva più volte a far paura alla squadra di Montero senza però riuscire a trovare lo spazio per arrivare al tiro. Rischia tanto Gagno al 78' quando esce verso il limite dell'area palla al piede e trova Di Massimo a cercare di pressarlo, ma il giocatore della Samb scivola all'ultimo permettendo al portiere gialloblù di sbarazzarsi del pallone. Il gioco diventa poi molto spezzettato a causa dei tanti falli commessi dalle due squadre che sembrano ormai stanche. Negli ultimi minuti i canarini si schiacciano nella propria metà campo cercando di contenere gli avversari e rischiando molto, ma il match termina con un pareggio.

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Santurro 6; Rapisarda 6.5, Miceli 6, Carillo 6, Gemignani 6.5; Rocchi 6 (70' Gelonese s.v.), Angiulli 6, Frediani 6.5; Orlando 6 (66' Volpicelli s.v.), Cernigoi 6.5, Di Massimo 7 (81' Trillò s.v.). A disp.: Raccichini, Biondi, Zaffagnini, Bove, Piredda, Brunetti, Di Pasquale, Garofalo, Panaioli. All.: Montero

MODENA (3-5-2): Gagno 6.5; Politti 5 (59' Ingegneri s.v.), Perna 6, Stefanelli 6 (69' Zaro s.v.); Mattioli 6, Davì 6, Boscolo Papo 6.5, Pezzella 6 (59' De Grazia s.v.), Varutti 6.5; Spagnoli 5.5, Rossetti 7 (69' Bearzotti s.v.). A disp.: Pacini, Narciso, Cargnelutti, Duca, Rabiu, Sodinha, Ferrario, Tulissi. All.: Zironelli

ARBITRO: sig. Rutella di Enna

RETI: 17' Di Massimo, 28' Rossetti

NOTE: ammoniti Pezzella, Politti, Zaro.