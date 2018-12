Sasso Marconi Modena 2 - 2 | Un punto a testa, tutto nel primo tempo

IL MATCH - Partenza senza grandi occasioni per le due squadre. La partita si sblocca al 21’ quando Barranca insacca per un errore difensivo del Modena. Il pareggio però arriva quasi subito, al 28’, con Loviso che si conferma ottimo sui calci piazzati e su punizione la mette in rete. Il pareggio dura solo due minuti perché Barranca trova un buon cross per Girotti che non sbaglia. Tutto da rifare per i canarini. Nel minuto di recupero è Sansovini a riportare il risultato sul pareggio approfittando di un cross di Messori. Nel secondo tempo il Modena prova a vincerla senza però riuscire a sfruttare le buone opportunità create.

SASSO MARCONI (4-3-3) Monari (92′ Stanzani); De Lucca (55′ Rustichelli), Alessi, Cosner, Mele; Sanzo (74′ D’Antini), Dall’Ara (67′ Betti), Spezzani; Barranca, Girotti (36′ Garni), Tonelli. A disposizione: Stanzani, De Vita, Rapaj, D’Antini, Satalino, Betti, Garni, Rustichelli. All. Moscariello

MODENA (4-3-3) Dieye; Ndoj, Dierna, Perna, Zanoni (33′ Magliozzi); Messori, Loviso, Boscolo Papo; Baldazzi, Ferrario (67′ Ferretti), Sansovini. A disposizione: Piras, Berni, Gerace, Parisi, Pettarin, Magliozzi, Bellini, Falanelli, Ferretti. All. Apolloni

ARBITRO: Sig. Stefano Nicolini di Brescia

RETI: 21′ Barranca, 28′ Loviso, 30′ Girotti, 46′ pt Sansovini

NOTE: ammoniti Spezzani, Dierna, Dall’Ara, Sansovini, Loviso, Ferretti, Sanzo, Ndoj, Garni

