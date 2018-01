Sassuolo Atalanta 0 - 3 | Passo indietro per i neroverdi

Brutta sconfitta per i neroverdi che in casa perdono per 3-0 contro un'ottima Atalanta. I neroverdi non riescono quasi mai a imporsi, ma soprattutto non riescono a contenere la squadra di Gasperini che appare più quadrata.

IL MATCH - Tiene palla il Sassuolo, ma ad avere le occasioni è solo l'Atalanta. La prima al 6' con Cornelius che si trova un pallone tra i piedi a un metro dalla porta e lo calcia fuori. Buona parata a terra al 20' di Consigli su un pallone veloce e insidioso rasoterra di Ilicic dalla sinistra. Ci prova anche Cornelius dal limite al 22', ma il tiro è centrale e debole, tutto facile per il portiere neroverde. Passa in vantaggio la squadra ospite al 30' quando Ilicic calcia una buona punizione dalla sinistra, sul secondo palo arriva Masiello che anticipa Peluso e di testa manda in rete approfittando della sconsiderata uscita di Consigli che lascia la porta vuota. Ancora al 33' Cornelius di testa prova a metterla sotto l'incrocio ma Consigli para. Non conclude nulla il Sassuolo nel primo tempo, con Gollini completamente inutilizzato. Atalanta più volte pericolosa anche nel finale senza mai trovare lo spunto giusto per raddoppiare. Grande inizio di ripresa del Sassuolo che nel primo minuto calcia in porta tre volte, ma colpisce un palo con Politano dal limite e due avversari prima con Missiroli poi con Berardi. Offre poi la possibilità di un contropiede velocissimo dell'Atalanta con Ilicic che arriva uno contro con Lirola davanti alla porta ed ha la peggio. Cambia Iachini e inserisce Matri al posto di Falcinelli: l'attaccante appena entrato ha subito una buona occasione di girare in rete un cross basso di Berardi, ma il pallone esce di pochissimo dal palo. Annullato al 65' un gol di Cristante con l'intervento del VAR per fuorigioco di Petagna sul tocco precedente. Botta pazzesca di Ilicic dal limite su punizione, Consigli para sotto la traversa. Incredibile colpo di tacco a sorpresa di Matri dal limite sinistro dell'area che impegna Gollini al 74' a parare a fil di palo con un colpo di reni. Prova a incrociare Berardi in velocità al 78', ma la palla esce di pochissimo. Raddoppia all'83' l'Atalanta con Cristante che si ritrova una palla tra i piedi al centro dell'area e con grande riflesso si gira e calcia in rete. Annullato all'86' anche un gol a Freuler per fuorigioco di Cristante, poi convalidato dopo lunga consultazione del VAR. Nell'ultimo minuto di recupero viene espulso Goldaniga che prende la seconda ammonizione da ingenuo.

SASSUOLO: Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan (75' Ragusa); Berardi, Falcinelli (55' Matri), Politano (90' Scamacca). A disp.: Pegolo; Matos, Rogerio, Adjapong, Mazzitelli, Biondini, Sensi, Cassata, Pierini. All.: Giuseppe Iachini

ATALANTA: Gollini; Toloi, Masiello, Palomino; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens (73' Hateboer); Cristante (90' Mancini), Ilicic, Cornelius (60' Petagna). A disp.: Berisha, Rossi, Caldara, Schmidt, Melegoni, Haas, Orsolini, Barrow, Gomez. All.: Gian Piero Gasperini

ARBITRO: sig. Valeri

RETI: 30' Masiello, 83' Cristante, 86' Freuler

NOTE: espulso Goldaniga per somma di gialli.