Sassuolo Atalanta 1 - 4, le pagelle | Difesa da incubo, Berardi è l'unico a provarci

Ecco le pagelle di Sassuolo Atalanta 1-4.

SASSUOLO: Consigli 4.5; Toljan 4, Chiriches 4, Ferrari 4, Peluso 4 (46’ Tripaldelli 5.5); Duncan 6 (82’ Magnanelli s.v.), Obiang 5, Bourabia 5 (46’ Traorè 5.5); Berardi 6, Defrel 6, Boga 5.

ATALANTA: Sportiello 6; Djimsiti 6.5, Toloi 6.5, Masiello 6.5; Hateboer 7, Pasalic 6.5, Freuler 6.5, Gosens 7 (61’ Arana s.v.); Gomez 8 (72’ Malinovskyi s.v.), Zapata 7.5 (75’ Barrow s.v.), Ilicic 7.

PEGGIORI TODAY

DIFESA 4 - Primo tempo da dimenticare. L’Atalanta sembra essere sola in campo e segna quattro gol in scioltezza e crea altrettante occasioni limpide che sfumano solo per errori dei nerazzurri. Immobili. Non si salva nessuno. Nella ripresa fanno miglior figura solo perché la squadra di Bergamo non spinge più. Ma l’impressione è che sarebbe potuta finire molto peggio. Non è la prima volta che succede, dopo i quattro gol subiti anche contro la Roma, perciò De Zerbi dovrà riflettere molto sul suo reparto arretrato e prendere subito provvedimenti.

MIGLIORI TODAY

BERARDI 6 - A parte Defrel che si mette in mostra per il gol, è l’unico che prova a fare qualcosa sia nel primo che nel secondo tempo. Non ha fortuna ed è lasciato completamente solo, ma almeno ha dimostrato di avere qualcosa da dire. Mette in difficoltà più volte Sportiello ed è l’unico a chiamarlo in causa.