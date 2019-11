Sassuolo Bologna 3 - 1 | I neroverdi tornano a splendere

Dopo un periodo di alti e soprattutto bassi, il Sassuolo sembra essere tornato quello di inizio stagione: vivace, divertente e con grandi qualità, sia nei singoli che nel gioco di squadra. Dopo una prima fase di gioco guidata dal Bologna, i neroverdi cominciano a crederci e macinano gioco e gol.

IL MATCH - E' un match che parte dominato dal Bologna che fino alla mezzora non concede al Sassuolo nemmeno un pallone e, anzi, crea numerose buone occasioni da gol. Il primo a provarci è Palacio al 13' con un tiro un po' pretenzioso dalla lunga distanza che termina sul fondo, ma non di molto. Si fa vedere poi Orsolini al 17' con un sinistro dal limite che viene parato da Consigli in tuffo. E' poi il turno di Svanberg solo un minuto più tardi e ancora viene chiamato in causa il portiere neroverde che questa volta para centralmente senza troppe difficoltà. A far tremare il 'Mapei Stadium' è poi Marlon con un retropassaggio troppo potente all'indirizzo di Consigli che si trovava fuori dai pali e viene costretto ad una corsa disperata verso la porta riuscendo poi a calciare la palla in corner a pochi centimetri dalla linea di porta. Al 21' si rivede Orsolini che ci prova direttamente da calcio d'angolo, ma trova ancora l'estremo difensore del Sassuolo attento a parare. Ha una svolta il match al 33' quando Caputo dalla destra si mangia un gol sprecando una bel pallone servito da Berardi, ma solo un minuto più tardi si fa perdonare segnando la rete del vantaggio: Locatelli calcia forte costringendo Skorupski a respingere, il pallone finisce sui piedi di Boga che la mette in mezzo dove Djuricic prova una rovesciata senza trovare il pallone e favorendo così Caputo che si trovava alle sue spalle e che di sinistro la piazza sul secondo palo. Termina con il Sassuolo in attacco il primo tempo. Diventa poi molto più nervosa la partita nella ripresa con tanti cartellini gialli distribuiti dall'arbitro in pochi minuti. Prova a pareggiare il Bologna con Poli al 55', ma Consigli si oppone ancora. Gioco molto spezzettato sia per i cambi che per i falli. Incredibile al 67' l'errore degli ospiti quando il Sassuolo è completamente sbilanciato e lascia due giocatori avversari liberi che ripartono in velocità grazie ad un rimpallo che regala loro il pallone, ma si fanno poi recuperare davanti alla porta. Gol sbagliato, gol subito: calcio lungo per Boga che prende palla sulla sinistra sul filo del fuorigioco e più veloce degli avversari si accentra calciando poi con potenza e battendo Skorupski. Risponde allora Orsolini al 70' quando Krejci tenta un traversone, Consigli smanaccia favorendo Orsolini che in qualche modo riesce a mandarla in rete completamente libero in area. Il Bologna allora ci crede e prova a spingere per cercare il pareggio, ma nel momento migliore arriva il terzo gol dei neroverdi firmato da Caputo che da posizione defilata sulla sinistra colpisce il secondo palo interno prima di vedere entrare il pallone in rete. Segna ancora Orsolini al 77', ma il gol è subito annullato per fuorigioco. Nel finale cerca il quarto gol Defrel con una gran botta che viene parata da Skorupski con la punta dei guantoni.

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Locatelli (78' Bourabia), Magnanelli, Djuricic (60' Traorè); Berardi (74' Defrel), Caputo, Boga. A disp.: Russo, Turati, Muldur, Peluso, Piccinini, Tripaldelli, Duncan, Raspadori. All.: Roberto De Zerbi

BOLOGNA: Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Medel (61' Dzemaili), Poli (83' Schouten); Orsolini, Svanberg, Skov Olsen (54' Sansone); Palacio. A disp.: Da Costa, Sarr, Denswil, Paz, Corbo, Juwara, Cangiano. All.: Miroslav Tanjga

ARBITRO: sig. Piccinini

RETI: 34', 75' Caputo, 68' Boga, 70' Orsolini

NOTE: ammoniti De Zerbi, Medel, Danilo, Bani, Marlon, Dzemaili, Magnanelli, Svanberg, Defrel.