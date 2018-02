Sassuolo Cagliari 0 - 0 | Poche emozioni al 'Mapei Stadium'

Ancora a secco di vittorie nel 2018 il Sassuolo che gioca con più intensità e convinzione rispetto al Cagliari, ma non trova mai lo spunto giusto per bucare la difesa sarda. L'inserimento di Babacar in attacco non sembra ancora completato, ma anche Matri nell ripresa non riesce a dare un contributo determinante.

IL MATCH - Partita bloccata ma vivace nel primo quarto d'ora, con tante occasioni sprecate malamente da entrambe le parti. Al 16' l'azione più bella per il Sassuolo con Politano che tenta una bellissima rovesciata, ma la palla esce di pochissimo dal palo. Gioco interrotto per molti minuti a causa del doppio infortunio nel Cagliari di Ceppitelli e Cigarini. Il primo può rientrare in campo, mentre il secondo deve lasciare il posto a Sau. Il nuovo entrato è subito pericoloso: entra in area e calcia di sinistro, il pallone è appena alto sulla traversa. Colpo di testa alto di Ceppitelli al 40'. Buona la partenza del Sassuolo nella ripresa con una buona combinazione tra Berardi e Babacar con quest'ultimo che si fa anticipare da Cragno a terra. Bella girata poi di Berardi al 14' dalla sinistra dell'area, col pallone che colpisce l'esterno della rete dando l'illusione del gol. Totalmente assente il Cagliari nella ripresa; Sassuolo impreciso. Prova la rovesciata anche Goldaniga all'80' ma viene ostacolato da Ionita e Cragno può parare. Quando mancano due minuti Iachini tenta il tutto per tutto e inserisce Ragusa per Duncan. Nel finale prova Barella alla distanza, Consigli è attento e para sotto la traversa.

SASSUOLO: Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso (71' Rogerio); Missiroli, Magnanelli, Duncan (88' Ragusa); Berardi, Babacar (66' Matri), Politano. A disp.: Pegolo; Lemos, Adjapong, Dell’Orco, Sensi, Mazzitelli, Biondini, Cassata, Pierini. All.: Giuseppe Iachini

CAGLIARI: Cragno; Andreolli, Ceppitelli, Castan; Padoin, Barella, Cigarini (26' Sau), Ionita, Lykogiannis (61' Dessena); J.Pedro, Farias (75' Pavoletti). A disp.: Rafael, Crosta; Romagna, Pisacane, Miangue, Caligara, Cossu, Deiola, Han. All.: Diego Lopez

ARBITRO: sig. Mazzoleni di Bergamo

NOTE: ammonito Andreolli.